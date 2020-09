Pinti: shows virtuales y confesiones de salud y amor - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

“La mejor manera de soportar esta Argentina es negarla un poco”, dice Enrique Pinti (80) en una entrevista con Teleshow y confiesa que cuando vio por televisión el conflicto con la Policía bonaerense le dio play a una película española de la época del franquismo. “Veo un film que denota los dramas de una sociedad realmente terrible, bajo una dictadura, y me quedo más tranquilo. Por lo menos esa mierda ya no existe más, hemos progresado en algo”.Pinti volvió al escenario con su particular mirada de la realidad nacional en medio de la pandemia. Lo hizo desde la intimidad del sillón de su casa con la herramienta de streaming. Es la segunda vez que el artista se presenta en cuarentena de manera virtual junto a Marcelo Polino.“Dialogamos de todas las cosas y comparo los problemas de hoy con las barbaridades que pasaron en el Imperio Romano o en la Grecia de Edipo y Electra”, dice el actor sobre el show, que promete nueva función. Pinti y Polino, El Show, se vio el domingo a la noche.El humorista también abrió las puertas virtuales de su hogar para hablar con la periodista Tatiana Schapiro, de la pandemia, la situación económica, la salud, y qué le gustaría hacer cuando vuelva la normalidad. También, la política:“No hay forma: la corrupción entra como loca y entra para quedarse”, advierte Pinti, y se anima a predecir una posible vuelta de Mauricio Macri: “En este país siempre hay una chance para cualquiera que nos vuelva a cagar”.En tanto, sobre la herramienta del streaming señala“Uno lo hace para despuntar el vicio y porque llega un momento en que necesitás un aporte económico. Tanto Polino como yo no somos millonarios ni nada por el estilo. Estoy desde el 9 de marzo sin hacer absolutamente nada y, lógicamente, los capitales se van achicando, sobre todo si tenés algunas enfermedades fastidiosas como la diabetes. Tenés unas recetas médicas de la gran siete: por más que la insulina es gratuita, para devolverte la plata, te la devuelven cuando se puede. Entonces, es un alivio económico”Y confiesa que no es de quejarse porque “he sido muy derrochador y muy mal administrador. Si hubiera guardado la mitad de lo que gasté en los viajes, en todas las pelotudeces que eran lindas cosas para mí, hoy no tendría ese aprieto. Siempre te salen: ‘Pero usted llenó un teatro diez años seguidos’. Sí, llené un teatro diez años seguidos con 700 personas por día en ocho funciones, 5.600 por semana. Si hubiera guardado, no tendría problemas. Pero tampoco me arrepiento” y subraya que “el problema no soy yo, el problema es la gente que realmente ha trabajado toda su vida y tiene una jubilación de mierda. Si yo, que he podido hacer alguna cosa y tener alguna que otra entrada, me quejo, imaginate lo que puede ser para un diabético o para gente que tiene todavía enfermedades más fastidiosas. Que trabajó toda su vida y hoy no le alcanza para vivir”.Describió su estado de salud como “muy bueno para mi edad y con algunos cuidados”. “Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: ‘De salud estoy muy bien’, porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”.Para Pinti, que cumple 81 años el 7 de octubre, el humor y la risa lo han salvado en más de una ocasión. “En cuanto meto la pata o me equivoco, me río. Es la única manera de vivir, porque si te empezás a paranoiquear y a decir: ‘¡Dios mío! ¿Qué pasa?, ¿Me estoy volviendo gagá? No, no te estás volviendo gagá, estás cumpliendo años. ¡Dejáte de joder!’. Voy a cumplir 81 años el 7 de octubre.Se considera un afortunado, con grandes amistades y también con muchas mañas. “Tengo muchos amigos pero la cosa es que yo no llamo por teléfono, me gusta que me llamen... Tengo vagancia. Aunque sea muy activo en el trabajo y haga ocho funciones semanales con toda esta velocidad, soy un fiaca, toda la vida. Me lo decían mis padres: ‘Al gordito dejalo porque no se levanta de la silla’. A mi hermano mayor, pobrecito, que murió, Ricardo, le exigían todo: iba al gimnasio, era cintura chica, cola parada, rubio, de ojos verdes, parecido a mi papá. Yo era una vaca vieja, gorda, y entonces me di cuenta de que era distinto a él. Mi hermano tenía todos los elogios estéticos y yo todos los elogios intelectuales. Por último habló del romance, “a mi edad... ya no, amigos, amigas, amigues, pero ya nada del amor”.