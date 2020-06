Piñera echó al ministro de Salud por críticas en el manejo de la pandemia

Domingo 14 de junio de 2020

Breves internacionales Policías mataron a tiros a otro joven afroamericano

En medio de la conmoción por el asesinato de George Floyd, Estados Unidos registró un nuevo caso de brutalidad policial hacia la comunidad negra con el asesinato de un joven afroestadounidense que fue baleado por la espalda por policías en la ciudad de Atlanta, luego de resistirse a ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia.





China cerró el mayor mercado de alimentos de su capital, Pekín, y aisló 11 complejos residenciales cercanos después de que se detectaran más de 50 casos de coronavirus de transmisión local en los últimos tres días entre personas que trabajan o visitaron el mercado, los primeros de su tipo en casi tres semanas en el país cuna de la pandemia. El brote demostró la capacidad del virus de reaparecer al relajarse la cuarentena y las restricciones generales a la movilidad, y la rápida respuesta de las autoridades de Pekín refleja el énfasis en actuar rápido para evitar la propagación.





Pese al desconfinamiento que lleva adelante Italia, se detectaron dos nuevos focos de contagio en Roma, uno de ellos en un edificio ocupado por varias familias y otro en el departamento de rehabilitación del hospital San Rafael, que además sumó cinco casos positivos entre las personas que tuvieron contacto con el hospital.



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, designó al ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Jaime Mañalich, en medio de la crisis sanitaria que vive el país, que supera los 160.000 contagiados y los 3.000 fallecidos por el nuevo coronavirus.“Quiero darle la más cordial bienvenida como nuevo ministro de salud al doctor Enrique Paris, a quien le deseo, de todo corazón, una fecunda y exitosa labor”, aseguró el mandatario.Este cambio en el ministerio de Salud se da luego de que se conociera que las muertes en Chile superarían actualmente las 5.000, según un informe que envió el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al que tuvo acceso el Centro de Investigación e Información Periodística chileno (Ciper).Según este informe, especialistas explicaron a Ciper que el departamento de estadísticas del Ministerio de Salud informó que las muertes por coronavirus en Chile serían más de 5.000, superando los 3.101 casos reportados por el gobierno, debido a que los fallecidos por el virus no sólo cuentan a los que tenían examen PCR positivo cruzados con su inscripción de defunción en el registro civil, sino también a aquellos clasificados como “sospechosos o atribuibles” al Covid-19.La salida del funcionario ocurre aproximadamente después de tres meses de la llegada del primer caso de Covid-19 al país latinoamericano.En la jornada de ayer, Mañalich ya no estuvo al frente del reporte diario de las cifras de nuevos contagios y fallecidos, cuyo método cambió esta semana: ya no se informaban los muertos de las últimas 24 horas sino los que había registrado el Registro Civil en los últimos días, lo que generó confusión en la población.Los cortocircuitos entre el presidente y el ministro de salud no ocurren sólo en Chile.En Brasil, el país más golpeado por el coronavirus en América del Sur, y el segundo en el mundo en cantidad de muertos detrás de Estados Unidos, dos ministros renunciaron en el lapso de un mes, entre abril y mayo, por discrepancias con el mandatario Jair Bolsonaro ​sobre el manejo de la pandemia y en medio de dudas sobre la cifra real de víctimas.