Piñera denuncia injerencia extranjera en el estallido

Martes 17 de diciembre de 2019

Gana el sí a la reforma constitucional Con la participación de más de 2 millones de personas, los chilenos confirmaron su apoyo a la formulación de una nueva Constitución que sustituya a la heredada de la dictadura, en una “exitosa” consulta municipal voluntaria y no vinculante, según consideraron ayer autoridades regionales. El conteo preliminar, al que se sumarán en la semana comunas que por problemas técnicos en la votación en línea extendieron el plazo, cifró en 2,1 millones de votantes. Al menos un 80% del total respaldó la creación de una nueva Constitución, informó la Asociación Chilena de Municipalidades. “Nadie puede hacerse el sordo cuando más de dos millones de personas están diciendo que quieren una nueva Constitución”, dijo Germán Codina, alcalde de la populosa comuna de Puente Alto, ubicada en la periferia de Santiago, al destacar el éxito de la consulta.

El presidente Sebastián Piñera afirmó ayer que el gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social que desde hace dos meses convulsiona a Chile, con acciones coordinadas y conducidas desde el exterior.Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución acusada por entes internacionales y locales de violar gravemente los derechos humanos en la represión de las multitudinarias protestas.Los chilenos exigen mejoras sociales y el cambio de la constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) (ver Gana el sí...).El titular del Poder Ejecutivo aseguró que detrás de la quema simultánea el 18 de octubre de siete estaciones del metro, 30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile... definitivamente hay organización”.Agregó que “los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización, la coordinación de estos ataques a lugares tan importantes; sin duda que reflejan que detrás de ellos hay una organización”, aseveró.Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la fiscalía.“Le puedo decir que como presidente de Chile, yo he recibido mucha información, algunos usted los ha mencionado -el secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos- que indica que esto es algo que no podemos descartar”.Sobre el sistema de inteligencia en el país, que no previo el estallido social, señaló que “no está a la altura de una sociedad democrática como la chilena” y que “era muy débil”.Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre. Piñera respaldó el accionar de la Policía y de su director nacional, general Mario Rozas. “Yo estimo que él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda (la) fuerza del mundo los excesos que han cometido algunos miembros de la institución”.