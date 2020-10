Pidieron penas de hasta 21 años de prisión para Carlos Carvallo - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020 | 03:00hs.

Tras dos suspensiones previas, una por el avance de la pandemia del coronavirus en marzo y otra por cuestiones técnicas en septiembre, finalmente ayer se llevó adelante en forma remota la ronda de alegatos en el marco del juicio oral que se desarrolla en Entre Ríos contra el locutor y ex policía Carlos Carvallo, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en el país.Según consignó el portal local Diario Uno, la audiencia se realizó mediante una plataforma de viodeconferencia gratuita durante dos horas y en la cual participaron todas las partes intervinientes en el debate que había comenzado el 13 de marzo.En detalle, las partes son el fiscal Carlos García Escalada, la defensora del acusado Corina Beisel y los letrados querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la Asociación Hijos, y Lucía Tejera por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.Por su parte, el juez al frente del proceso es el magistrado federal Pablo Seró, que ayer explicó las demoras en la realización de esta audiencia clave para la continuidad del juicio.Luego, se dio inicio formal a la ronda de alegatos, en la cual el fiscal García Escalada terminó solicitando la pena de once años de prisión para Carvallo, en tanto que las partes querellantes solicitaron que los delitos cometidos por el acusado sean considerados como crímines de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, según amplió el mismo portal entrerriano.En ese punto, las querellas dieron por probado que el imputado formó parte del grupo de tareas que secuestró dos veces a Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ex detenido político que estuvo secuestrado en la comisaría paranaense de El Brete. El hombre es un testigo clave de la causa y ayer también estuvo conectado a la transmisición de la audiencia.De esta forma, el alegato de las querellas culminó con el pedido de 21 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública al considerar a Carvallo como coautor penalmente responsable de delitos de lesa humanidad.A su turno, la defensa, en tanto, solicitó la absolución del locutor.Ahora, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta que se programe la proxima audiencia en la cual la Justicia dictará sentencia.Carvallo está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político y el expediente en el que está implicado es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná.Después de ello, el hombre arribó a Misiones donde trabajó durante varios años como locutor de radio y periodista.Según se desprende de las investigaciones, durante la dictadura el hombre formaba parte de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y de esa forma participó de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la vieja comisaría de El Brete, en Paraná.Su situación cambió completamente en noviembre de 2014, cuando el juez Leandro Ríos ordenó su captura luego de que Ramat lo identificara como uno de sus captores.Después de eso, Carvallo se mantuvo prófugo durante un largo tiempo, hasta que finalmente en 2018 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo hallaron recluido en la casa de su hermana en el barrio Santa Rita de Posadas.