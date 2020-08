Pidieron la indagatoria a Iguacel por un tarifazo

Sábado 15 de agosto de 2020

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó ayer que el ex secretario de Energía del macrismo, Javier Iguacel, sea citado a indagatoria en el marco de la causa en la que se lo investiga por haber habilitado una compensación a las empresas de gas.En 2018 el ex funcionario dictó una resolución con la que habilitó a las distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso.Para la representante del ministerio público fiscal, Iguacel “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.Si bien la resolución fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, ahora la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó que se declare su nulidad absoluta e insanable.La fiscalía detectó que, “manteniendo su patrimonio incólume frente a la fluctuación cambiaria que damnificaba a los usuarios, las distribuidoras decidieron invertir sus ingresos -nutridos del pago de tarifas-, en contratos de dólar futuro y de modo concomitante negociar una rebaja en el precio del gas con las productoras”.Para la fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontáneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.