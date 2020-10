Pidieron la detención del policía Villalba por el asesinato de “Nano” Amarilla en A3-2 - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 15:19hs.



Por Cristian Valdezfojacero@elterritorio.com.ar



Fue mediante el dictamen de pedido de elevación de la causa a la instancia de debate dirigido al titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, posterior al análisis de los elementos de prueba del expediente, testimoniales y declaraciones en ampliación de indagatorias tanto de Villalba como de su consorte de causa, el sargento Emanuel Esteban Soley (35), sindicado autor del crimen.



Coincidiendo con el pedido de la querella, Casals opinó que el uniformado debe responder como coautor penalmente responsable por “omisión impropia” del delito de homicidio simple en concurso real con falsedad ideológica por comisión, de conformidad a lo establecido en los Artículos 79 y 293 en función del Artículo 55 del Código Penal que condena con penas de entre 8 y 25 años de prisión en el caso del homicidio simple y de entre 1 y 6 años en cuanto al falseamiento de datos en un documento público.



El abogado querellante, Horacio Koncke, explicó a El Territorio que “el fiscal dictaminó y sostuvo lo que desde un principio decimos y pedimos, que Villalba sea imputado, detenido y juzgado como coautor del asesinato ya que su conducta fue omisiva equiparándose por su posición de garante en esa comisión (operativo)”.



“Por el cargo jerárquico que ostentaba, es decir como oficial a cargo del móvil 3-467, Villalba hizo nacer esa posición de garante pero no actuó cuando el deber de hacer lo imponía. No impidió que Soley se bajara con una escopeta Ithaka cuando no había una situación de tumulto, era solamente Amarilla recostado contra un árbol y después, una vez que Soley hizo un primer disparo con la escopeta, siguió permitiendo, no haciendo absolutamente nada para impedir que dispare por una segunda vez ocasionando las heridas mortales que terminaron en un crimen atroz”, detalló el abogado.



En esa línea de fundamentos Koncke recordó que la fiscal subrogante Patricia Clérici ya había calificado de la misma manera la conducta de Villalba, haciendo hincapié en su posición de garante, pero dicha hipótesis fue rechazada hace algunas semanas por el juez Balor.



“Nuevamente el fiscal Casals convalidó esa teoría y dictaminó haciendo hincapié en lo mismo, que en el derecho penal se llama ‘omisión impropia’ por la posición de garante que tiene una persona con respecto a un bien jurídico protegido”, agregó y finalmente subrayó que “en la conducta omisiva de Villalba están presente los tres elementos de la tipicidad objetiva”.



El fiscal Casals consideró que el estado de libertad de Villalba representa un riesgo procesal de fuga, por lo que pidió a Balor que revoque la libertad dispuesta hace más de dos años y dictamine la prisión preventiva hasta que se dicte condena. Balor podrá coincidir y hacer efectiva la solicitud o rechazarla.











