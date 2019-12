Piden sumar más personal en Migraciones de Iguazú

Sábado 28 de diciembre de 2019

Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron ayer una asamblea en la zona primaria del Puente Internacional Tancredo Neves. El debate, que se repitió en dos ocasiones, tuvo como objetivo que todos los empleados de la delegación de Migraciones por el distrito Iguazú participen y se interioricen de los reclamos que fueron elevados al Ministerio del Interior, Migraciones y al Ministerio de Trabajo de la Nación.En Iguazú señalaron que el problema radica en la desigualdad en las condiciones laborales en la jurisdicción. Asimismo, los empleados marcaron que falta personal para cubrir la amplia demanda del cruce que se realiza sobre el puente internacional, que se acentuó aún más en los últimos días con el inicio de las vacaciones.En efecto, los empleados junto con integrantes de ATE elevaron un pedido para la incorporación de más personal, que actualmente consta de un equipo de 100 personas. Asimismo, solicitaron por el envío de refuerzos.“Años anteriores recibíamos 50 comisionados para las vacaciones y este año sólo se integraron 16 personas comisionadas. Nos falta personal para habilitar todas las casillas, las obras están pero sin personal. En consecuencia, es imposible agilizar el paso” explicó a El Territorio Luis Irala, delegado de ATE en Migraciones.Además de la falta de personal, persiste un gran malestar entre los empleados de Migraciones por la desigualdad de condiciones y salariales en las diferentes jurisdicciones en todo el país.Aseguran que en Ezeiza los empleados pueden optar por trabajar 12 horas corridas y por ello reciben un plus de 9.000 pesos mensuales.“Acá tenemos que trabajar 12 horas y muchos tenemos que hacerlo en los francos para cubrir la demanda y no nos pagan ese plus que sí lo hacen en Ezeiza”, recalcó Irala.A la lista de reclamos, se sumó la precariedad en las condiciones de trabajo.