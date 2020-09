Piden que acusados de matar a joven en una persecución vayan a juicio oral - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Por este hecho que conmocionó a la Ciudad de las Cataratas tomó intervención la Secretaría a cargo de Cecilia Montejano, del Juzgado de Instrucción Tres.





El testimonio clave de un vendedor ambulante, pero por sobre todo los relatos de los dos sobrevivientes del hecho resultaron más que importantes para que el fiscal de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Horacio Paniagua, realice el requerimiento de elevación a juicio del expediente que investiga las causas de la muerte de Natanael Moreira.Este último, de 19 años, falleció en julio del año pasado tras caer de la moto en la que circulaba junto a dos amigos por la avenida Victoria Aguirre y que según las pesquisas despistó abruptamente como consecuencia de la patada que propinó a la rueda delantera el conductor de otra moto que los perseguía, desde hacía varios minutos, por las calles de la Ciudad de las Cataratas.Según detallaron voceros vinculados a la pesquisa a este matutino, el pedido fue presentado días atrás ante al juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres, y la acusación tiene como protagonistas a Hugo Ramón Cristaldo (22) y a José Rodríguez (23).Ambos están imputados por homicidio simple por la muerte del joven y por tentativa de homicidio simple por las lesiones que sufrieron Néstor (27) y Yonathan (15).Estos dos últimos sobrevivieron a la caída y días después del hecho reconstruyeron que la mañana del sábado 13 de julio de 2019 tuvieron que escapar de dos desconocidos, a la salida de una fiesta de 15 años a la que habían asistido en el barrio Unión.A partir de esta novedad judicial, los abogados de los detenidos fueron notificados del pedido y tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar algún recurso defensivo ante la solicitud del fiscal Paniagua.Y en caso de no haber presentaciones de los defensores, el expediente será remitido al magistrado quien de considerar conveniente realizará la elevación a juicio del caso.De acuerdo a lo detallado por las fuentes consultadas, en el requerimiento de elevación planteado por el fiscal Paniagua se fundamentaron distintas elementos probatorios recolectados durante la etapa de instrucción y que confirmarían la existencia de una “coautoría funcional” de los imputados en el hecho.Es decir, una marcada intención de éstos de provocar la muerte de los motociclistas.Durante la etapa de testimoniales, tanto Néstor como Yonathan coincidieron en la actitud violenta y temeraria que tuvieron los dos imputados durante la mañana del 13 de julio.Ante los investigadores comentaron que la noche anterior habían llegado a un cumpleaños de 15 años de una amiga y señalaron que los agresores, a quienes dijeron no conocer con anterioridad, protagonizaron una pelea en las inmediaciones al salón.Aunque aclararon que de dicho pleito ellos no tuvieron ningún tipo de participación. Y que tampoco tenían rencillas previas con los acusados.Luego agregaron que a pocas cuadras del salón donde se celebró el cumpleaños, comenzaron a ser perseguidos por Cristaldo y Rodríguez a bordo de una motocicleta color negra.Como consecuencia de ello, los tres amigos aceleraron la moto en la que se trasladaban e ingresaron en contramano a la avenida Victoria Aguirre.Tras ser alcanzados y encerrados por los agresores, según consta en el expediente, Cristaldo habría aprovechado la alta velocidad en la que iban las dos motos para desestabilizar al otro vehículo con una patada en la rueda delantera.Esta hipótesis fue coincidente con el aporte que dio en sede judicial un testigo ocasional de la persecución y que esa mañana se encontraba vendiendo chipa sobre la citada arteria.Incluso no sólo confirmó que las víctimas huían de los violentos motorizados sino que agregó que uno de ellos empuñaba un cuchillo y gritaba “te voy a matar” mientras el otro aceleraba para acercarse a las víctimas.Según los estudios médicos y la correspondiente autopsia se determinó que Natanael murió como consecuencia de un grave traumatismo de tórax con múltiples heridas internas.En tanto que días posteriores al hecho, Cristaldo se presentó junto a un abogado ante la Justicia y quedó detenido por lo sucedido. Mientras que el otro implicado, quien viajaba como acompañante el día del ataque, fue atrapado después por la Policía.Ambos tuvieron la chance de responder ante las acusaciones en su contra en indagatoria, pero decidieron abstenerse.En la actualidad continúan detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal Tres de Eldorado.