Piden procesamiento de Arribas y Majdalani por espionaje ilegal

Martes 28 de julio de 2020

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron ayer el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el espionaje ilegal sobre el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018, informaron fuentes judiciales.Los fiscales dictaminaron y ahora el juez federal Juan Pablo Auge debe evaluar y definir la situación procesal de los ex jefes de la AFI y del ex director de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, antes del 4 de agosto, fecha en la que vencen los diez días hábiles posteriores a la última indagatoria fijados por el código procesal penal como plazo ordenatorio.En simultáneo, los investigadores avanzan en el análisis del papel que el área de jurídicos de la AFI habría desempeñado en lo que fue el supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que varios de los indagados apuntaran en esa dirección como protagonistas de las maniobras investigadas.“El área de jurídicos reemplazó completamente todas las funciones del resto de la Agencia. Tenía la exclusividad de la relación con los juzgados federales o los juzgados en general, tenía áreas operativas, escuchas telefónicas, llevaban causas. Me refiero a que directamente ellos manejaban a quien le distribuyen la tarea”, declaró un agente de carrera la semana pasada en el Congreso.El director de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos fue Juan Sebastián Destéfano, un hombre vinculado al ex presidente de Boca, Daniel Angelici, que fue noticia por rechazar la citación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia que lo había convocado para el jueves pasado, en el marco de las actuaciones que lleva a cabo el Congreso en relación a las denuncias de espionaje ilegal.En su carta de rechazo a la invitación, Destéfano dejó traslucir que sigue de cerca el expediente que tramita en la justicia de Lomas de Zamora y que intuye que en algún momento tendrá que responder en indagatoria: dijo que su abogado le había aconsejado que no se presentara al Congreso porque eso podía superponerse con la causa judicial y que declararía si era convocado por un magistrado.Por otra parte, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne presentó un escrito y se negó a responder preguntas en la causa que lo investiga por la renegociación de los contratos de autopistas y en la que horas antes fue procesado otro ex funcionario macrista, Guillermo Dietrich.Dujovne presentó un escrito en el marco de la videoconferencia en la que había sido citado a declarar y en la que se negó a responder preguntas. La situación procesal del ex ministro se resolverá en los próximos días.Dujovne prestó declaración indagatoria a través de un escrito y no respondió preguntas. “Voy a declarar y quisiera realizar la siguiente manifestación. Me encuentro en condiciones de aclarar, desde ya, que no tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos”.