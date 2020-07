Piden la indagatoria de los máximos directivos de la AFI en el gobierno de Macri

Lunes 6 de julio de 2020 | 09:43hs.

La fiscal federal de Lomas de Zamora María Cecilia Incardona pidió que se cite a declaración indagatoria al ex titular de la AFI Gustavo Arribas y a su ex segunda Silvia Majdalani en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal en el instituto Patria durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron a Télam fuentes judiciales. El pedido se hizo ante el juez Juan Pablo Auge, quien deberá resolver si lo acepta y convoca a declarar como acusados a los dos ex funcionarios.





Pedido de nulidad

Por otra parte, la defensa de dos de los detenidos en esta causa por supuesto espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri pidió la nulidad de todo lo actuado desde que se recusó al exjuez del caso, Federico Villena, incluidas las órdenes de arrestos. La presentación fue realizada por el abogado Fernando Sicilia, defensor de los detenidos Facundo Melo y Leandro Araque, ante el mismo juez Auge, según el escrito al que accedió Télam.



La defensa de los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia sostuvo ante Auge que las detenciones y declaraciones indagatorias ordenadas por Villena fueron nulas, como todo lo realizado desde que "se solicitó la recusación del magistrado que intervenía anteriormente", y por ello pidió también la "inmediata libertad" de ambos. "El juez recusado escondió la causa para las partes (incluida la distinguida Fiscal)", sostuvo el defensor en alusión a la fiscal del caso Cecilia Incardona. El abogado defensor calificó como "gravísima" la situación.



"Mis defendidos están detenidos y esta parte no puedo tener acceso a la causa, ya que el juez diversificó el sumario arbitrariamente sin darle acceso a esta parte, incluso, previo a la indagatoria", concluyó.



Este planteo se sumó a otros hechos el viernes último apenas se conoció el fallo de la Cámara Federal de La Plata que apartó a Villena del caso a pedido de las defensas por "temor de parcialidad". Villena envió la causa a su par Auge el viernes a última hora y el nuevo magistrado otorgó cuatro excarcelaciones y dispuso arresto domiciliario para los demás detenidos del caso.



Además estableció un cronograma para tomar las declaraciones indagatorias faltantes, que se iniciará mañana con los cuatro excarcelados en la causa, Guillermo Matta ,Jonathan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos, este último citado para el miércoles.