Piden la detención del Pato Cabrera en una causa por violencia de género

Domingo 16 de agosto de 2020

Mientras Angel Cabrera se encuentra jugando al golf en Estados Unidos, un fiscal en Córdoba pidió su detención ya que lo acusa de haber violado las restricciones impuestas en una causa de violencia de género iniciada por su ex pareja, Cecilia Torres, con quien mantuvo una relación aproximadamente un año.Se cayó por un barranco siete metros al vacío: zafó de milagro.El fiscal de Violencia Familiar Cristian Griffi ordenó este sábado la detención internacional del Pato, quien debía presentarse el viernes en el Ministerio Público Fiscal pero, como no lo hizo, la justicia allanó su casa de la localidad de Villa Allende y el personal policial fue informado por el cuidador de que no estaba en el país.El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009 debe solicitar autorización judicial para para salir del país, lo cual no hizo, según el fiscal. Cabrera, de 50 años, está participando de un torneo del Champions Tour (circuito de veteranos con mínimo de 50 años, los que tiene el cordobés) en Ohio.La causa que implica al golfista se generó cuando Torres, ex cabo de la policía y pareja de Cabrera, lo denunció por maltratos y golpes de puño en la cara.