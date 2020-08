Piden extremar recaudos tras el incendio en Campo San Juan - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El país está asolado por una temporada de incendios. Así lo reflejó un documento emitido por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que indica que una decena de distritos atraviesa por incendios forestales, en la que se incluyó a Misiones. Según se especificó, la zona Sur de la tierra colorada está bajo un índice de riesgo extremo como resultado de la ecuación de una temporada de sequías, la baja humedad y el accionar humano.Asimismo, unas 700 hectáreas consumidas fue el saldo del incendio que afectó el martes a la Reserva Campo San Juan. Precisaron que sólo hubo pérdidas de flora, y manifestaron desde el área de Manejo de Fuego que ni animales ni personas fueron alcanzados por las llamas, que comenzaron antes del mediodía y fueron controladas a la madrugada de ayer.Tras este suceso, recordaron que en toda la provincia está prohibida la quema de cualquier índole en el ámbito rural y urbano, al ser muy alto el índice de riesgo de incendio en los departamentos del Centro y el Norte, mientras que en el Sur la categoría es otra, extrema, como consecuencia de las últimas heladas que dañaron los suelos y, sumado a las altas temperaturas, formaron un contexto propicio para el desarrollo de incendios.Por otra parte, desde esa cartera, afirmaron que este fin de semana retornará a la provincia el avión hidrante que días atrás fue enviado a Córdoba para ayudar a combatir el fuego que se desató en la zona del Valle de Punilla que, hasta ayer, destruyó más de 40.000 hectáreas de bosques nativos.En diálogo con El Territorio, Luis Chemes, director de Manejo del Fuego y Emergencias Ambientales, dependiente del Ministerio de Ecología, comentó que 700 hectáreas de pajonal de la Reserva Campo San Juan, en Santa Ana, terminaron dañadas como saldo del incendio que se desató durante la jornada del martes. En este sentido, precisó que en esta situación no hubo que lamentar pérdidas de fauna y de personas por las llamas, que requirieron de la intervención de bomberos de cuatro municipios.“La ubicación de la reserva es en una zona de alto tránsito de personas, que toman al campo como atajo para salir a la ruta o al campo. El descuido por el accionar humano provocó un daño a 700 hectáreas”, manifestó.Afirmó que se solicitó el retorno del avión hidrante de la provincia, que fue enviado para colaborar con la crítica situación que atraviesa Córdoba con los incendios forestales en la región del Valle de Punilla y de La Calera, que ya quemaron a más de 40.000 hectáreas en once días.“Para el fin de semana arribará el avión hidrante a la provincia y estará lista por si vuelve a ocurrir un nuevo incendio que afecte a alguna región de la provincia”, aseveró Chemes.Añadió que “el clima actual en Misiones y en gran parte del país formaron un combo de alta peligrosidad, que elevó el alerta de muy alto a extremo en la zona Sur” y recalcó que el Ministerio de Ecología emitió una resolución que determina la prohibición de quemas en toda la provincia. Recordó que las penas por este tipo de delito son elevadas.“Hay que tener más cuidado, no quemar, porque está prohibido y puede causar daños muy enormes. Misiones, Corrientes y Entre Ríos están en un momento crítico por las heladas, que dañaron los suelos, más la sequía y la inconciencia humana, que generan un combo peligroso”, enfatizó el funcionario.Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió un agradecimiento por las tareas encaradas para contener el fuego en el predio que pertenece a la entidad.El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) publicó el listado de las provincias afectadas por los incendios forestales. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja son los distritos con focos activos, a partir de denuncias elevadas al Ministerio de Medioambiente de la Nación. Allí se mencionó el incendio en la Reserva Campo San Juan, que fue contenido por bomberos.Ante esta situación, el ministro de Medioambiente, Juan Cabandié, viajó a Córdoba para sobrevolar la zona afectada por los incendios.Asimismo, se concretó una reunión del Comité de Emergencia Ambiental, en la que participaron los administradores de parques nacionales de los distritos de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, por los focos activos en el Delta del Paraná.Desde Nación se ordenó reforzar el envío de aviones hidrantes para contener los focos de incendios en Córdoba y en la región del Delta ya que son las zonas más críticas por los incendios en todo el país.