Piden extender moratoria hasta el fin de la cuarentena

Sábado 20 de junio de 2020

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), solicitó ayer a los legisladores nacionales que la moratoria que será enviada al Congreso la semana próxima esté dirigida a todos los contribuyentes afectados por el necesario aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, las cámaras pyme que integran la entidad pidieron que la medida se extienda hasta que finalice la cuarentena.En este sentido, los sectores productivos que integran CGERA destacaron la decisión del Gobierno de enviar una moratoria al Parlamento y solicitaron que la medida abarque a todos los contribuyentes, incluso a quienes no tienen actualmente el certificado pyme.Asimismo, los dirigentes de CGERA manifestaron que las pymes que se atrasaron en sus obligaciones desde el inicio de la cuarentena no lo hicieron por haber especulado sino por haber estado inactivas por la pandemia para prevenir el coronavirus. En este sentido, los empresarios resaltaron la necesidad de que la moratoria que se debatirá en el Congreso incluya todos los gravámenes atrasados hasta que finalice la cuarentena.Finalmente, CGERA precisó que la baja recaudación se debe a que muchas pymes quedaron inactivas y no pudieron pagar sus impuestos.