Piden extender hasta la medianoche la atención en bares y restaurantes

Martes 16 de junio de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Una de las instancias de la flexibilización de la cuarentena fue la reapertura de bares y restaurantes. En Posadas, entró en vigencia el viernes 5 de junio, pero en horario limitado, a modo de prueba piloto, de 9 a 18.30. En otros municipios, como El Soberbio está permitido hasta las 23; en Puerto Iguazú y Leandro N. Alem, en cambio, los locales pueden permanecer abiertos hasta la medianoche. En tanto, en Eldorado y Puerto Rico, el Ejecutivo Municipal autorizó el funcionamiento hasta las 3 de la madrugada, pero con cierre de la cocina a las 00.

El rubro gastronómico en la capital misionera considera que luego de quince días de puesta en marcha de la reapertura, es tiempo de avanzar en la extensión del horario. Toma fuerza por parte de la comunidad la crítica generalizada a la reglamentación excesiva de la cotidianeidad, cual espíritu de esta nueva normalidad.

En ese sentido, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), sostuvo en diálogo con El Territorio: “Hay municipios que ya abren hasta horarios más tarde y Posadas sólo hasta las 18.30, esto hace que por ahí merme la cantidad de gente por obvias razones, coincidimos en pedir un horario más flexible, ya tuvimos dos fines de semana tranquilos, la gente respetó el protocolo. Hoy creemos que un segundo paso para trabajar mejor sería hasta las 12 de la noche”.

“Esto va de a poco, en la salida de la gente influye mucho el clima. La gente va perdiendo el temor, pero siempre respetando el protocolo”, agregó Alvarenga en referencia al movimiento de los clientes.

De su lado, Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, indicó: “El protocolo que presentamos está con un horario más amplio y cada intendente lo regula. Habíamos propuesto una apertura hasta las 3 de la madrugada, pero con el cierre de cocina a las 00. En Posadas pusimos hasta las 18.30 sólo para ver el comportamiento de la gente e ir regulando abrir hasta más tarde e incluso otros rubros”.

Consultado por una evaluación de la reactivación del sector, señaló que “el movimiento fue de menor a mayor, hoy entramos en una meseta, está claro que ayudó el clima. Lo que es cafetería en el centro tiene movimiento a la mañana y los restaurantes de la Costanera trabajaron bien en función del buen tiempo al mediodía. Y otros negocios que suelen abrir de noche probaron trabajar por la tarde y han tenido un poco más, un poco menos, de movimiento. Ya necesitaríamos extender el horario para que rinda el costo operativo y pensar en abrir los moteles alojamiento, que tenemos un gran cupo de personal de nuestro rubro, y la hotelería residencial”.

“Extender el horario sólo dos o tres horas no nos sirve, no nos alcanza porque estaríamos haciendo venir un turno completo del personal y no sabemos si rinde. Hay muchos negocios que funcionan como pub que si sólo se estira un poquito el horario respecto a lo que está vigente, no van a poder abrir directamente. Debemos pensar abrir por lo menos hasta la medianoche”, insistió Oria remarcando la necesidad de cumplir con la demanda de la sociedad y a la vez inyectar oxígeno a la economía.

En este período, al menos dos locales gastronómicos bajaron sus persianas, dada la complejidad que representa sostener costos de alquiler, sueldos e impuestos sin facturar. “No se cerraron por la cuarentena, no lo creo, lo que sí me parece es que en los próximos 90 días van a caer varios porque no se va a aguantar la vuelta al no haber tantos clientes”, opinó Oria.

“No tenemos fecha exacta de extensión horaria, pero esta semana vamos a volver a hablar, se van a cumplir quince desde que abrimos y es una fecha coherente para ver cuándo ampliamos el horario, además es algo que también lo pide la gente”, aseveró el empresario gastronómico, que destacó que se trabajó en conjunto con la Municipalidad de Posadas y el gobierno de la provincia.