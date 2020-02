Piden crear un refugio para víctimas de violencia

Jueves 6 de febrero de 2020

El grupo de mujeres autoconvocadas entregó ayer una nota al municipio de Puerto Iguazú con el fin de conseguir asistencia para las tres mujeres víctimas de violencia que debieron abandonar sus hogares para salvar su vida y las de sus hijos.

Las mujeres comenzaron hace meses a reunir firmas para exigir al estado la construcción de un hogar refugio para las víctimas de violencia de género y niños en estado de vulnerabilidad. “Si contáramos con un hogar, las mujeres y los niños no estarían en estado de abandono total y en riesgo de muerte por las amenazas de sus ex parejas. Además de que las leyes no protegen a las víctimas en su totalidad, las órdenes de alejamiento no son efectivas, la mayoría de los femicidios son perpetrado por agresores que desobedecen las órdenes de restricción”, indicó Ramona Romero, integrante del grupo.

Minutos antes de la entrega de la nota se realizó una asamblea en la vereda del predio del Iturem donde funciona parte de la Municipalidad para luego interrumpir el tránsito en el tramo de la avenida principal Victoria Aguirre entre las avenidas Brasil y Tres Fronteras.

El grupo de mujeres mantuvo diálogo con el intendente, Claudio Filippa, que les dijo que se ocuparía del tema, pero hasta el momento no tuvieron noticias.

“El martes las concejales Verónica Lunardi y Ramona Brítez se acercaron, las acompañamos hasta el patio donde viven las mujeres y los niños, le acercaron algo de comida. Pero eso es para unos días, necesitamos ayuda, los chicos necesitan atención médica también”, resaltó Romero.

La subcomisario de la Comisaría de la Mujer Vanesa Ledesma acudió al lugar con el fin de auxiliar en la medida de los posible, así sea con el traslado de los niños al hospital para que pueden ser atendidos y medicados por las erupciones en la piel producto del contacto con el agua cruda de un arroyo que no es apto para el consumo, pero es lo único que tienen para beber.