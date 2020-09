Piden crear fondos para ayudar a niños y adolescentes - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

En Eldorado un vecino propuso hacer un esfuerzo solidario y excepcional, mediante aportes desde el sector público, como concejales y diputados y de sectores privados, empresas y organismos no gubernamentales, para atender a niños y adolescentes que por no concurrir a clases se están perdiendo el desayuno diario, que constituye en muchos casos, la única comida diaria.Sostiene que es un momento especial que requiere una urgente atención. Orlando Mauricio Sosa elevó tal iniciativa al Concejo Deliberante de Eldorado proponiendo un plan de donación para constituir un fondo especial de ayuda comunitaria, para niños y adolescentes en situación de riesgo alimentario.“Es por la afligente situación económica, social y sanitaria que atraviesa nuestra comunidad, afectada por la pandemia del coronavirus”, señala Sosa, que a su vez es un maestro jubilado.En la propuesta -que ingresó al cuerpo deliberativo local como expediente 07/S/2020-, se fundamenta la iniciativa ante la necesidad de asistir a niños y adolescentes que en este momento no concurren a las escuelas y tenían al desayuno, como primera y a veces única comida del día.De paso, considera oportuno tomar contacto con estos menores para ver en qué medida vieron afectadas su salud psicofísica y emocional, producto del encierro ante el establecimiento primero del aislamiento obligatorio y social y luego el distanciamiento, como está vigente en Misiones.Para ello recomienda que se profundice el vínculo en la tarea de acción social con la Dirección de la Niñez y Adolescencia de la ciudad. La medida, de aprobarse, apunta a que se mantenga en vigencia la ayuda hasta el retorno a las aulas en escuelas primarias y secundarias.Respecto a la financiación, sugiere constituir a partir del aporte voluntario y solidario de los concejales en carácter de donación del 30 por ciento de sus ingresos por dietas. Del mismo modo hacer extensivo el pedido de aportes a los diputados provinciales y nacionales que representen a la ciudadanía de Eldorado, más aportes que pudieran hacerse efectivos por parte de cualquier ciudadano, asociaciones privadas y organismos no gubernamentales. Los aportes, según la propuesta que será manejada mediante una cuenta especial, será controlada y operada por la Dirección de Acción Social y Desarrollo de la Municipalidad de Eldorado, auditada por el sector de contaduría del Concejo Deliberante, con la correspondiente rendición por ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.