Piden conexión de energía eléctrica en un humedal - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Integrantes de la CTA Autónoma solicitaron la conexión de energía eléctica en un humedal situado en el barrio Vista Alegre de Montecarlo.Autoridades de la Municipalidad de la comuna detallaron que el predio no es apto para conexiones, ya que allí hay un humedal no apto para habitar y que representa un peligro para quienes decidan habitar en la zona.Sin embargo, los manifestantes se movilizaron ayer frente a la propiedad del diputado provincial y ex intendente de Montecarlo, Julio César “Chun” Barreto.Asimismo, los manifestantes tomaron el edificio de Desarrollo Social en la ciudad, que ya lleva una semana. También se bloqueó el acceso a la Municipalidad y al recinto del Concejo Deliberante, que imposibilita las sesiones por parte de los ediles. Indicaron que persistirán en el reclamo hasta que se concrete la conexión eléctrica en el humedal.Desde el municipio, anticiparon que harán la denuncia penal correspondiente, ya que el predio fue presuntamente usurpado.En este sentido, las autoridades de Montecarlo buscaron alternativas para solucionar el conflicto, y ofrecieron a los manifestantes gestiones para acceder a viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que se realizarán próximamente, pero que fue rechazado por los manifestantes.