Piden captura internacional de “Espanta la Virgen” por la desaparición de Sofía Herrera - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 08:40hs.

El juez de instrucción Daniel Cesari Hernández de Río Grande ordenó la captura internacional de un cuidadano chileno nómade, que estuvo en el mismo camping en el que desapareció Sofía Herrera, en 2008. Los testigos lo identifican con el apodo de “Espanta la Virgen”.El hombre que ahora busca Interpol se llama José Dagoberto Díaz Aguilar y es un changarín que se traslada en zonas rurales entre el sur de Argentina y de Chile por pasos ilegales, según pudo reconstruir la investigación. Además, tiene antecedentes por varios delitos, el último, un intento de homicidio por el que está prófugo.Cesari Hernández asumió al frente de la causa en 2017 y a mediados de 2018 comenzó un estudio profundo del expediente desde la primera foja. “Espanta la Virgen” había sido mencionado por los testigos desde el primer momento.El magistrado notó que el changarín se había contactado con un policía para dar información de Sofía que, se comprobó, no era cierta.“Le dijo: ’Yo sé quién se la llevo, yo sé lo que le pasó y la nena está enterrada en tal lugar’”, indicó el juez y fue publicado por el medio TN.com.ar.Por otro lado, los detectives que iniciaron la instrucción en 2008, le tomaron declaración a un nene de 6 años que, en la actualidad, tiene 17.Ese mismo joven volvió a declarar dos veces en el mismo sentido que lo hizo cuando era pequeño: habló sobre un hombre que se había llevado a Sofía del camping John Goodall, donde Sofía habían ido a pasar el día con sus familias.El juez cruzó los datos. Se trataba del mismo hombre que había contactado al policía. Lo supo con certeza tras el análisis de los rostros elaborados por un perito dibujante que trabaja ad honorem en la causa, el mismo que realiza los retratos actualizados de Sofía a través de los años.Al mismo tiempo, un estudio pisquiátrico determinó que las palabras que le dijo al policía “podrían ser una especie de confesión solapada”, reveló el juez. “Dio una historia proyectada y, en todo momento, el testigo sospechó que le estaba mintiendo”.El juez intentó encontrarlo en 2018 para que preste testimonio, cuando se hizo un gran operativo que llegó a los límites de Tierra del Fuego con Chile. No lo lograron. Esta vez, cuenta con elementos para indagarlo por homicidio criminis causa.El juez le pidió al perito dibujante que envejezca el rostro del ciudadano chileno. Ahora Interpol cuenta ahora con un identikit que tiene un 74 por ciento de coincidencia con los rasgos “Espanta la Virgen”.Según contó el abogado de la familia a la prensa de Tierra del Fuergo, Francisco Ibarra, aunque el nene de seis años había dado una descripción de todo lo que había ocurrido, los responsables de la investigación, en ese momento, no lo consideraron como un indicio sólido.“Se ha obtenido una prueba en los últimos 15 días que permite vincular a esa persona con los hechos”, detalló Ibarra.“Tenemos esperanza de que nos brinde datos respecto de lo sucedido. La hipótesis es muy fuerte, existen elementos que ligan todo lo sucedido durante la investigación”, agregó.Sofía Herrera desapareció el 28 de setiembre de 2008 en el camping ubicado a 59 kilómetros de Río Grande.Días atrás, el juez Cesari Hernández ordenó elaborar y difundir una foto de su rostro, como se vería en la actualidad.“Sos una mujercita cumpliendo tus 15 años. Me quedo pensando, por un instante, que estás y que tu sueño es realidad”, escribió su mamá, María Elena Delgado, en diciembre pasado.