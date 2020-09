Piden ampliación de indagatorias a imputados por crimen en A 3-2 - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Por Cristian Valdez fojacero@elterritorio.com.ar

El asesinato policial que inicialmente intentó ocultarse pero terminó siendo uno de los casos de gatillo fácil más atroces en Misiones, cobrándose la vida de Arnaldo “Nano” Amarilla (33), el 1 de julio de 2018 en el barrio A 3-2 de Posadas, parecía encaminarse hacia el juicio oral con dos uniformados como imputados con distinto grado de participación. Aunque una última novedad judicial frenó el mencionado impulso.Es que el titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, anuló el requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscal subrogante Patricia Clérici que sentaba en el banquillo de los acusados al sargento Emanuel Esteban Soley (35), por el delito de homicidio calificado por abuso de su función y al oficial subayudante David Salomón Villalba (31). Este último como partícipe secundario de homicidio calificado en concurso ideal con falsificación ideológica de documento público.En consecuencia, el expediente fue devuelto a la misma fiscalía que desde hace menos de un mes tiene como titular a René Casals, para que emita un nuevo dictamen valorando mejor las pruebas obrantes en el expediente además de las consideraciones hechas por el magistrado.En ese punto, después de analizar con detenimiento, Casals entendió que la instrucción no está completa y solicitó la ampliación de declaración indagatoria del imputado Soley, como de Villalba.El primero lo hará el 7 de este mes a las 8 y al día siguiente será el turno del segundo, que sigue el proceso en libertad después de haber pagado una fianza.La indagatoria más relevante, que podría derivar en un cambio de imputación y su consecuente detención, es la del oficial subayudante Villalba que deberá responder por la acción que tomó en la secuencia que derivó en la muerte de Amarilla. Ante ello deberá responder por qué, advirtiendo la actitud de Soley además de los disparos efectuados, no lo frenó pudiendo hacerlo ya que estaba a cargo de la comisión policial.En esa línea estaría suficientemente probado que al regresar a la dependencia habría informado al jefe de guardia un hecho falso respecto de lo sucedido en el domicilio de Amarilla. Y alegó que el imputado Soley sólo habría realizado un disparo al aire con postas de goma, versión que quedó registrada en el reporte de incidente del libro de guardia.Los testimonios y elementos de prueba indican también que Villalba comenzó el sumario referente a la muerte de Amarilla como secretario de actuación y sin notificar a sus superiores que horas antes habían estado en la escena del crimen junto a Soley, siendo éste quien efectuó los disparos que mataron a la víctima.El abogado querellante Horacio Koncke explicó que “desde un primer momento buscamos demostrar que Villalba era encargado del operativo, el garante de la legalidad que es fundamental para que ningún subordinado ejecute una acción sin el permiso del superior. Hubo una omisión por parte de Villalba de no actuar ni detener los disparos de Soley. Creemos que son coautores del homicidio”.El sargento Soley está acusado de haber asesinado a la víctima con disparos de Ithaca durante la madrugada del 1 de julio. Junto a Villalba fue hasta la vivienda de Amarilla en un patrullero de la Comisaría de la Mujer (prestaba apoyo por la falta de móvil en la Décima) manejada por otro uniformado.En la secuencia de los hechos se describe que unos 20 metros antes de llegar a la propiedad, Villalba habría ordenado al chofer (convertido en un testigo clave) detener el patrullero. Luego se bajó junto a Soley que portaba el arma de fuego y fueron a pie hasta donde estaba Amarilla, sentado y recostado contra el tronco de una planta de mango, aparentemente dormido.Sin advertencia Soley habría efectuado un disparo contra el cuerpo de la víctima, que impactó en su antebrazo fracturándole el húmero. Herido el hombre se levantó, corrió hacia el portón del garaje de su casa y antes que pudiera trasponerlo Soley habría efectuado el otro disparo que ingresó por su flanco derecho a la altura del tórax y lo atravesó lesionando ambos pulmones, corazón y grandes vasos.Llegó a meterse en la casa pero cayó muerto en el pasillo, a metros de la puerta.Por otra parte, Soley también deberá responder -a criterio del fiscal- por qué después de los disparos que hizo, alumbraron desde lejos con sus linternas y al percatarse de ningún movimiento se alejaron de la escena junto a Villalba no dando cuenta de lo sucedido al resto del personal policial.Momentos después fueron a otro procedimiento, posteriormente regresaron a la comisaría Décima y Soley habría guardado la Ithaca en el armario dejando dos vainas servidas que recogió en el lugar del crimen sobre una mesa de la dependencia.Por eso la imputación por homicidio calificado por abuso de su función que hasta el momento lo mantiene privado de la libertad pese a los pedidos de excarcelación que le fueron denegados.Si bien están preocupados por los tiempos procesales, la familia de la víctima observó con buenos ojos el paso del fiscal Casals, entendiendo que “Soley mató a Nano con una Ithaca reglamentaria frente a Villalba, que lo permitió siendo el superior en ese momento y quien después intentó ocultar el crimen falsificando el libro de guardia de la comisaría Décima. Todo fue investigado al detalle y demostrado en el expediente con pruebas y declaraciones de los testigos que vieron la secuencia que acabó con la vida de mi hermano”, afirmó Romina Amarilla, hermana de Nano.“Seguimos pidiendo justicia. La muerte de mi hermano no debería haber ocurrido, fue un caso aberrante por donde se lo mire porque él estaba sentado debajo de un mango cuando lo mataron. Después todo el ocultamiento que pretendieron hacer. Debe haber una condena ejemplar”, consideró.