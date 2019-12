Piden allanar la casa de Pablo Rago tras la denuncia por abuso sexual

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 09:50hs.





Durante los últimas horas Burlando se mostró en redes junto Gustavo Cordera, el excantante de la Bersuit que fue denunciado por incitar a la violencia contra las mujeres.

Después de denunciar al actor Pablo Rago por abuso sexual, Érica Basile se presentó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 54 junto a su abogado, el doctor Alejandro Cipolla."Vinimos a leer el expediente y ver qué medidas de prueba ordenó el Juzgado y en el caso de que no haya ordenado ninguna, solicitarlas en carácter de urgente", detalló Cipolla a los periodistas, que hacían guardia en el lugar. Además confirmó que van a solicitar un allanamiento en la casa del actor para buscar un video que habría registrado el abuso.Tras su paso por Tribunales, Érica se mostró por primera vez frente a las cámaras de televisión y volvió a hablar, esta vez con el programa Confrontados (Canal 9) e hizo hincapié en su estado de ánimo. "Estoy destrozada. Me hace muy mal recordar todo eso y también me hace mal que se dude de mi relato. Tenía miedo de hacer la denuncia porque él (Pablo Rago) es una figura pública pero, por otro lado, necesitaba liberarme. Hace mal callarse", dijo. La denuncia es sobre una presunta violación que habría ocurrido en 2015.En medio del hermetismo de parte de Pablo Rago, durante las últimas horas trascendió que Fernando Burlando iba a representar al actor ante la Justicia.Burlando ya había tomado el caso de Juan Darthés, a quien Thelma Fardín acusó por violación, cuando ella tenía 16 años y estaban de gira en Nicaragua con el elenco de la tira juvenil Patito Feo (eltrece). Según el letrado, la denuncia de la actriz es "confusa". Además afirmó que "la pericia no acusa a nadie".