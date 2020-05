Piden a la Justicia aggiornarse y volver a brindar servicio pleno

Miércoles 6 de mayo de 2020

Ante la extensión de la cuarentena en el Poder Judicial de Misiones, sectores profesionales vienen insistiendo en volver a poner en funcionamiento de manera plena la atención de la Justicia en la provincia. Ayer lo planteó mediante un escrito el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones Ernesto Báez, pidiendo al Poder Judicial “aggiornarse a las nuevas tecnologías” y poner en pleno funcionamiento el servicio de justicia en Misiones.

La semana pasada, en el mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados elevó un nuevo escrito a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -por Rosana Pía Venchiarutti Sartori- para “exigir al Alto Cuerpo que preside el restablecimiento total e irrestricto del servicio de justicia mediante el levantamiento y la habilitación de todos los procesos”.

Ello al plantear que “el servicio de justicia es esencial, como la salud y la seguridad”.

Planteó que sólo estaba en funcionamiento un 10 por ciento y hubo cuatro meses sin actividad plena. Allí, requirió el correcto funcionamiento del expediente digital, como lo hizo también ayer el diputado provincial Isaac Lenguaza (ver Solicitan que el expediente digital...).



El ex titular del Colegio

Báez recordó que una de las principales peticiones que formuló durante su función era la necesidad de creación de más juzgados para atender la gran demanda de justicia que existía en la sociedad misionera. “Recuerdo charlas en ese sentido con el entonces presidente del STJ Froilán Zarza, quien durante su gestión convalidó los pedidos del Colegio y llevó adelante la puesta en funcionamiento de dos Juzgados en Posadas (el de Violencia y el de Familia 3), el Juzgado de Familia de Iguazú, y algún otro más”.

Baéz al plantear que el modelo judicial actual “es arcaico”, detalló una experiencia positiva con el uso de la tecnología y mediante el uso de la plataforma de videoconferencia.

“En un expediente que se inició en marzo de este año, se contestó la demanda también vía digital, sin la necesidad de presentar un solo escrito en papel”, detalló.

Báez participó en la audiencia, en representación de la demandada, como lo hizo el juez, la secretaria y abogada del presunto autor.

Confía ahora que ese expediente se resuelva en el transcurso de este mes o el próximo, a más tardar. “Ninguno de los abogados o las partes tuvimos la necesidad de concurrir al juzgado en ningún momento”, afirmó

Detalló además que para llevar adelante este proceso “no se necesitaron grandes estructuras: en la Justicia, sólo el juez, la secretaria y algunos empleados judiciales que trabajaron en la guardia seguro”.

En lo personal, afirmó que en su estudio, trabajó solo con su computadora portátil, “no necesité ninguna ayuda, ni impresoras, ni tuve que atender personalmente a mi cliente en el estudio jurídico”.

Como conclusión planteó que “el Poder Judicial deberá reformularse de modo urgente. Jueces y secretarios aggiornarse a las nuevas tecnologías, sino -lamentablemente- deberán renunciar o jubilarse”.

Ello al insistir que “el servicio de justicia es un Poder del Estado de derecho, no puede dejar de funcionar o funcionar indefinidamente de feria; no hay República viable en ese sentido, no hay derechos tutelados con una justicia funcionando en no más de un 10% de los casos”.

Entre otros conceptos planteó que “el nuevo modelo de juzgado requerirá de mucho menos personal judicial, por lo que sobraría recurso humano en el sector público judicial que deberá ser reasignado”.

Destacó como ejemplo -de lo que debería hacerse en la provincia- al fuero laboral de Misiones.