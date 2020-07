Pico adelantó como será su boda

Lunes 13 de julio de 2020

Pese a la pandemia, Pico Mónaco y Diana Arnopoulos se casaron. Claramente, no pudieron festejar con sus amigos y seres queridos, ya que están prohibidas las aglomeraciones de personas. En diálogo con la revista ¡Hola! Argentina, Pico reveló como será el esperado festejo.“La boda religiosa va a ser en Grecia, ya que en la casa de Diana hay una iglesia y ella siempre tuvo la ilusión de casarse ahí. Pensamos en algo muy chico, sólo con las familias”, contó el ex tenista, entusiasmado.“Y también tenemos ganas de hacer una fiesta para compartir nuestra felicidad con los seres queridos, pero todavía no sabemos si será en Grecia o en París”, remató.