Picante posteo de Nicole para su ex

Viernes 7 de agosto de 2020

Nicole Neumann está indignada y no lo oculta. Desde que contó públicamente que tiene coronavirus, la top apuntó fuerte contra la prensa por las críticas que recibió por pedirle a su empleada que se aísle pero también acusó a su ex, Fabián Cubero, y a Mica Viciconte de hacer llegar a los medios la noticia del contagio.En medio de este nuevo conflicto con el padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, Nicole lanzó un picante posteo en Instagram Stories sobre los ex: “Que no te dé miedo el virus, agarraste cosas peores y les decías ‘mi amor’”, dice la publicación que Nicole acompañó con risas. Nicole Neumann, aislada y más picante que nunca con Fabián Cubero y Mica Viciconte.