Petersen estrenó convivencia en cuarentena

Lunes 29 de junio de 2020

Christian Petersen es uno de los jurados más populares del programa El gran premio de la cocina, que conduce Carina Zampini por la pantalla de El Trece desde hace ocho temporadas. El coqueteo entre ellos ha generado sorpresa en los televidentes e incluso cada vez que suelen tener un divertido ida y vuelta son noticia en los portales.

“Empezamos a grabar y un día (Carina) me dijo un piropo en cámara. Yo no sabía si me lo estaba diciendo en serio o no. Nos llevamos bien, es muy profesional, es una gran actriz y no sabés si está hablando en serio o no”, dijo el cocinero de 52 años en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale.

“Ella es actriz de novela. En uno de los programas le dije: ‘¿No me vas a dar un beso?‘. Y me dio un beso. Hasta ese momento no estaba de novio”.

Petersen está en pareja con Sofía Zelaschi, una cocinera de 25 años que conoció justamente en el reality. “Nos agarró la cuarentena a la semana de estar de novios y se quedó en mi casa con su hijo de cuatro años. Yo la admiro. Es una persona muy simple de vivir, la amo”, dijo.