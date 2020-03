Pesquisa por la muerte de 2 jóvenes en doble siniestro vial, a un paso del juicio

Lunes 16 de marzo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 2,33 A Rodrigo B, conductor del Palio, se le extrajo una muestra de sangre que certifijó que al momento del hecho iba con 2,33 gramos de alcohol en sangre.

Una pericia accidentológica es el último paso que aguarda la fiscalía de Instrucción de Jardín América para solicitar la elevación a juicio del expediente que investiga las muertes de Rodrigo Ignacio Benítez (23) y Guadalupe Estéfani Encina (25), quienes fallecieron hace casi un año sobre la ruta nacional 12, en la citada localidad, tras ser protagonistas de una inusual secuencia de accidentes de tránsito que involucró a dos autos y una motocicleta.Por este caso se investiga la responsabilidad que tuvieron durante la mañana del domingo 21 de abril del año pasado los automovilistas Rodrigo B. (32) y Paulo P. (23). Aunque quien se encuentra más complicado en la pesquisa es el mayor de los nombrados, ya que éste habría sido quien provocó las muertes de los dos jóvenes y las severas lesiones que tuvo un tercer chico que también fue arrollado por el automovilista.El primero de los apuntados está acusado de homicidio culposo en dos hechos y lesiones graves agravado. En tanto que el otro conductor -quien también permanece en libertad mediante una excarcelación concedida en su momento por el titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena- está acusado por lesiones culposas.De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas, el fiscal Jorge Fernández aguarda un informe de criminalística que determinará la velocidad en la que viajaba Rodrigo B., al momento de arrollar a los motociclistas y a la peatona.Según la reconstrucción realizada en su momento por peritos de la Unidad Regional IX sobre lo ocurrido, se pudo establecer que Rodrigo Benítez viajaba sobre la citada arteria nacional como acompañante de su amigo Emiliano Vallejos, en una Zanella 110. En un momento determinado del viaje, al llegar al cruce de la calle Gabriela Mistral, fueron colisionados por un Chevrolet Aveo que era guiado por Paulo P.A causa de este encontronazo los dos chicos terminaron tendidos sobre la cinta asfáltica con graves lesiones en distintas partes del cuerpo.Según el aporte de varios testigos que se presentaron a declaración testimonial ante la Justicia se supo que Benítez no habría muerto a causa de ese accidente y si tras ser embestido por segunda vez, en este caso por el Fiat Palio que manejaba Rodrigo B.Según se detalló en un informe del médico policial el motociclista murió por “deformación facial con aplastamiento en el lado izquierdo” tras ser literalmente pasado por encima por el Palio.Es previo al segundo siniestro vial en donde entró en escena la joven Guadalupe Encina, quien junto a un grupo de jóvenes que pasaban ocasionalmente por la zona presenció el siniestro de los motociclistas y no dudó en ir auxiliar a los chicos. Fue en ese momento que también fue atropellada por el automovilista.La muchacha fue asistida por personal médico y llevada al hospital local junto al conductor de la moto, aunque minutos más tarde falleció pese a los esfuerzos de los galenos.En tanto que Vallejos tuvo que ser derivado de urgencia al hospital Ramón Madariaga de la capital provincial en donde permaneció varias días en delicado estado de salud. Y si bien tiempo de después pudo salvar su vida, resultó con secuelas que podrían ser de por vida a causa del accidente.Según pudo indagar en ese momento El Territorio, Guadalupe se desempeñaba como jugadora del primer equipo de Aguará Rugby Club, como varios integrantes de su familia. La joven fue definida como una jugadora con mucho carácter y con una fortaleza mental y física “única”.También se destacó su compromiso con el club y sus compañeras, además de su instinto de constante superación dentro y fuera de las canchas.“Fue sobre ruta 12; nos avisaron del accidente y salimos a corriendo a ver”, detalló mediante una comunicación telefónica a este medio una de las personas que estuvieron en el lugar. Este testigo definió el siniestro como complejo y detalló que Encina se acercó para tomarle los signos vitales a los ocupantes de la moto, que estaban tendidos en el piso.Las personas que llegaron al lugar intentaron sacar a Encina de la escena, debido a que aún no había llegado la Policía y los autos pasaban por la ruta sin precaución. “Empezaron a parar los autos, haciéndole señas de que vayan frenando, pero el auto que la embiste a ella hizo caso omiso a las señalizaciones de que bajen la velocidad. Es lo que comentaron acá”, se explayó el entrevistado.“La atropella a ella -a Encina-, sigue su camino y le pasa por arriba a otros de los accidentados que habían caído de la moto”, agregó. “Fue shockeante porque ella fue a ayudar, era una héroe, no le importó si venían o no venían autos, fue a socorrer a la persona que estaba ahí tirada”, consideró después con tristeza.No se supo bien en qué circunstancias llegó la joven al lugar, pero al parecer estaba por encontrarse con un grupo de amigos. Varias personas se dirigieron después al hospital local a seguir la evolución de la joven y todos recibieron con desconsuelo la noticia de su deceso.En aquel momento los investigadores tomaron muestras de sangre al mayor de los acusados y se comprobó que éste manejaba con 2,33 gramos de alcohol en sangre al momento del hecho. En tanto que el otro joven conductor se negó a que se le realice la prueba de alcoholemia.Cuatro días después del hecho, los dos detenidos fueron llevados al Juzgado para la correspondiente declaración indagatoria. “Dijeron que no bebieron en demasía”, señaló en ese momento una fuente con acceso al expediente sobre las particulares declaraciones.