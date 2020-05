Pesquisa por crimen de un peón en Garuhapé quedó sin detenidos

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A casi cinco meses del asesinato del peón rural paraguayo Avelino Delgado Duré (57), quien fuera ultimado por la espalda de cuatro puñaladas dentro en una plantación de mandioca en Colonia Luján, en Garuhapé, el expediente que investiga el trágico caso quedó sin detenidos.Y es que el único apuntado en su momento como posible responsable por el asesinato fue liberado por falta de mérito en la pesquisa, luego de que varios testigos avalaron la coartada que éste presentó ante el juez para desligarse del crimen.Se trata de otro paraguayo, Anselmo D. V. (60), quien junto a otro compatriota -que aún continúa prófugo de la Justicia por este homicidio y que a hora pasó a ser el principal responsable del ataque- era compañero de trabajo de la víctima y los tres dormían en la misma carpa del predio en donde hasta mediados de los 90 funcionó la ex fábrica de jugos Citrex S.A.El hombre fue detenido por efectivos de la Unidad Regional IV en otra zona rural de la citada localidad, a las pocas horas de conocerse el sangriento episodio.Su presunta implicancia en el hecho se generó a partir de que la noche previa al feroz ataque fue visto por otros peones del campamento compartiendo una reunión junto a la víctima y a un tercer paraguayo.Este último aún no ha podido ser identificado y se cree que habría regresado a la casa de sus familiares en el vecino país.Según pudo saber este matutino en base a fuentes vinculadas al caso, el titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, dispuso a principios de abril la liberación del sospechoso al considerar que hasta el momento no se hallaron suficientes elementos para sostener la grave imputación que pesaba sobre esta persona.Casi una semana después de su arresto, Anselmo D.V. fue imputado por homicidio agravado por alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser encontrado culpable en debate oral.Esto se dio tras la audiencia indagatoria ante el juez Balanda Gómez, en la que el hombre negó las fuertes acusaciones en su contra.Debido a que Anselmo entiende pocas palabras en castellano y habla sólo en guaraní, una traductora del Poder Judicial ofició de nexo entre el peón rural y los investigadores.De esta manera, el sospechoso narró que al momento de producirse el ataque había abandonado la carpa para ir a comprar cigarrillos y bebidas alcohólicas a un negocio cercano al campamento.Incluso dos lugareños que lo conocían testificaron haberse cruzado con Anselmo en el camino y que hablaron por un largo rato.Es por eso que a partir de la falta de elementos de prueba en su contra, se dispuso la libertad del paraguayo, aunque sigue supeditado a la causa y a disposición de la Justicia.No obstante, si en los próximos seis meses no se incorporan al expediente pruebas consistentes que lo vuelvan a posicionar como sospechoso en el caso, Anselmo podrá ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo.Según lo que se reconstruyó hasta el momento en la investigación, Delgado Duré fue atacado en un total estado de indefención. La tesis de los peritos forenses aseguró que las cuatro lesiones punzocortantes que tenía en la espalda la víctima habían sido de arriba hacia abajo.Además los forenses encontraron signos de defensa, por lo que se cree que Delgado Duré fue atacado mientras dormía.El cuerpo fue encontrado cerca de las 1.30 del viernes 13 de diciembre por otro trabajador de la zona. Ante los efectivos de la comisaría de Garuhapé, tanto éste como otros trabajadores de la plantación indicaron que en paralelo al trágico desenlace se advirtió que los dos compañeros de carpa de la víctima habían desaparecido.Inmediatamente se dispuso una serie de rastrillajes por varias zonas rurales de la localidad y cerca de las 16.30 del viernes se logró dar con Anselmo.