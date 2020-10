Pese al estudio que desacredita al plasma, Misiones lo seguirá utilizando - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 03:00hs.

Después de que en un estudio nacional investigadores argentinos del Hospital Italiano de Buenos Aires y otros once hospitales del país concluyeron que el plasma de recuperados no es eficaz para los casos graves, la incertidumbre volvió a reinar en torno al tratamiento para el Covid-19, sobre todo a nivel provincial.En este contexto, Radioactiva se comunicó con Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre de Misiones, quien aseguró que “la Dirección Nacional de Sangre todavía no se pronuncia al respecto y nosotros no tenemos ningún cambio en cuanto a nuestro manejo. Si bien hay un montón de estudios que aún no son concluyentes, no nos pronunciamos todavía al respecto. Seguiremos trabajando con plasma; no recibimos directivas”.La mayoría de los casos de Covid-19 que se detectaron en la tierra colorada fueron asintomáticos y no requirieron de internación. Sin embargo, de los que sí la necesitaron, al menos cinco recibieron plasma de convaleciente, es decir, de pacientes recuperados.Por el momento, en el Banco de Sangre de la provincia se guarda plasma de cuatro pacientes recuperados, según precisó Romanazzi, aunque por pedido de los pacientes no quiso revelar de qué municipios eran. No obstante, se sabía que dos de ellos son de Posadas y Puerto Iguazú.Consultado sobre la cantidad de veces que puede donar un mismo paciente, sostuvo: “Pueden hacerlo cuatro veces al mes y después depende de cómo den los anticuerpos anti-Covid”. En la provincia, sólo los hombres pueden ser donantes de plasma de convaleciente.El trabajo de investigación se hizo en 334 pacientes, de los cuales a 222 se les dio plasma y a los demás, una solución salina; el promedio de edad fue de 62 años, con un 68% de hombres.Alejandro Ventura Simonovich, jefe de la sección de Farmacología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, fue el encargado de presentar la investigación: “El uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo en comparación con el uso de placebo en 222 pacientes de un total de 333. Igualmente, este ensayo marca un hito en las estrategias terapéuticas dado que no se disponía hasta este momento de datos fehacientes respecto de su eficacia. Tanto en Argentina como en el exterior se esperaban resultados de los ensayos clínicos en curso de los cuales PlasmAr ha sido el primero en completar su seguimiento y análisis”.“El objetivo de la investigación era evaluar si la administración de plasma proveniente de personas que se curaron de la infección por Covid-19 (es decir, plasma que tiene los anticuerpos contra este virus) es segura y eficaz para el tratamiento de neumonía grave por Covid-19.Tanto en Argentina como en el exterior se esperaban resultados de los ensayos clínicos en curso de los cuales PlasmAr ha sido el primero en completar su seguimiento y análisis”, agregó.Con el propósito de demostrar la eficacia del plasma de convalecientes, los pacientes que ingresaron al estudio debieron estar lúcidos y prestar su consentimiento. A cada uno se lo asignó de manera aleatoria a una de las dos ramas del ensayo: plasma de convalecientes o placebo (solución salina).Por cada dos pacientes que recibieron plasma, uno recibió solución salina. El estudio fue doble ciego, es decir, ni el equipo médico tratante ni los pacientes sabían en qué rama habían sido asignados.Mientras los pacientes estaban internados se les realizó el monitoreo habitual y, una vez dados de alta domiciliaria, se los controló con visitas telefónicas hasta el día 30 posterior a la infusión. En el caso de que el paciente siguiera internado, se realizó su seguimiento dentro de la institución.Adicionalmente, todos los pacientes recibieron el tratamiento estándar para Covid-19 consensuado en la institución donde se encontraban internados y ningún paciente quedó sin tratamiento. Así lo explicaba el doctor Leandro Burgos, subjefe de Medicina Transfusional del Hospital Italiano.Los especialistas indicaron que los resultados finales se publicarán en una revista internacional para que puedan ser difundidos y revisados por pares.La conclusión del estudio indicó que los resultados de la investigación demostraron que, entre los pacientes hospitalizados con neumonía por Covid-19 con criterios de gravedad, el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo a los 7, 14 o 30 días de seguimiento en comparación con el uso de placebo.