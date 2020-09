Pese a los rumores de que la quieren limpiar, Solita sigue - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Una mala relación entre Soledad Silveyra y Teté Coustarot, señalan algunas fuentes, sería el detonante para un alejamiento de la consagrada actriz del ciclo Mujeres de El Trece, producido por Marcelo Tinelli. El programa comenzó hace dos semanas y tiene en la conducción a un grupo de cinco mujeres, pero como se da con una dinámica especial en tiempos de pandemia de coronavirus, la mayoría de las protagonistas salen vía Zoom desde sus casas. Y hubo también licencias médicas como la de Claudia Fontán, que dio positivo al test de Covid-19.El programa fue pensado con Solita Silveyra, Claudia Fontán y Teté Coustarot junto a las más jóvenes Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti.Por razones de salud hubo reemplazo de las conductoras titulares con Florencia de la V, Luli Fernández y María Julia Oliván.En los pasillos del canal se habla de que al frente del magazine quedarán finalmente Teté y Grandinetti, sumadas a Vázquez, Flor De la V y Oliván; y no se espera que Solita retorne al piso.Por otro lado, algunas voces más arriesgadas se atreven a decir que “Solita no gustó al aire” por tiempos y tonos demasiado “teatrales” para la dinámica del programa.Sin embargo, desde el entorno de la actriz afirman que Solita nunca quiso irse y que ella tiene todas las intenciones de regresar y que eventualmente lo hará dentro de una o dos semanas, pero dejan latir un aspecto inquietante: “Si no quieren que Solita vuelva le van a tener que pagar todo el contrato, porque ella no tiene intenciones de irse”.Mientras se suceden estas idas y vueltas y el ciclo busca establecer rumbo, número y estilo, para un formato que fue exitoso en muchas ocasiones. Teniendo en cuenta que no lograron estar al aire juntas ni siquiera una vez y rápidamente empezaron los reemplazos y las primeras fricciones, injusto sería achacarle a Solita falta de timing.