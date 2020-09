Pese a la lluvia, el Liraa ya llegó a 808 domicilios de Posadas - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 01:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Por otra parte, respecto de la recepción de los vecinos frente a la actividad, Arce, señaló: “Fue muy buena la aceptación y la mayoría ya sabía que se estaba realizando este programa. Siempre les digo a los vecinos que son los partícipes activos porque sin ellos no podríamos hacer nuestro trabajo y necesitamos que nos abran las puertas de su domicilio. Sin embargo, todos los operarios tienen su identificación”.





Control en terrenos baldíos Los controles en los terrenos baldíos de Posadas comenzaron en marzo con la intención de conocer la realidad de los distintos espacios que se encuentran en situación de abandono.



El relevamiento arrojó que en la ciudad de Posadas existen más de 700 espacios que se encuentran en infracción y están siendo controlados por el equipo de Inspección y Servicio municipal que trabaja de forma articulada con los tres juzgados de Faltas. En los operativos, una vez que se llega al lugar y se constata que el terreno continúa sin cerramiento o con alta vegetación se procede a realizar la multa.



Las penas son fijadas por el Juzgado de Faltas al valor de la nafta Premium por metro cuadrado del terreno relevado, indicaron desde la comuna.



También en este proceso de relevamiento se notifica a dueños que contengan los terrenos en abandono que procedan a desratizar, fumigar y desinfectar el espacio.

En cifra 130 Son los técnicos que realizan esta tarea y están identificados. Cada pareja debe relevar por día entre 20 y 25 domicilios tomando las respectivas muestras.

Más de 800 domicilios de las delegaciones municipales de Villa Cabello y Ribera del Paraná fueron relevados ayer en lo que fue la primera jornada de la 31ª edición del Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa) que se lleva adelante con 130 técnicos entre personal de salud y agentes municipales, en Posadas.Este programa, que busca exponer los datos para conocer el grado de infestación del mosquito en la ciudad a través de los criaderos o posibles criaderos del vector, no llegó en su primer día -pese a la cantidad de casas relevadas, 808 en total-, a los números deseados por la constante lluvia que obligó a suspender la acción: de las 25 casas que debería visitar cada pareja de técnicos por día llegaron a unas 19, aproximadamente.“El tiempo no nos permitió hacer mucho, los chicos salieron a campo a la mañana pero tipo 11 se largó la lluvia en distintos sectores de la ciudad y se tuvo que suspender. Lo mismo sucedió esta tarde (por ayer) y no podemos exponer a los técnicos en días así de lluvia”, señaló Liliana Arce, directora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de Posadas, en diálogo con El Territorio.Está previsto que el Liraa se desarrolle durante siete o diez días por lo que el trabajo suspendido ayer será retomado hoy cuando inicien las tareas desde temprano. Además de las delegaciones de Villa Cabello y Ribera del Paraná, también se relevarán los criaderos o posibles criaderos del mosquito Aedes Aegypti en las delegaciones Central y Villa Urquiza.“Estábamos trabajando de todas maneras, antes de que arranque el Liraa, en lo que nosotros llamamos el control focal en las casas, ver si hay eventuales criaderos y si los hay ya sacar muestras que se llevan a laboratorio”, dijo Arce.En esa misma línea, sostuvo: “Lo importante son los datos que nos va a dar este programa y a partir de tener estos datos en mano, ver las acciones a tomar y a ser ejecutadas para hacer la prevención durante este verano”.Esto resulta significativo dado que durante este verano entre la semana epidemiológica 44 (octubre de 2019) y la 28 (julio del 2020), hubo circulación de tres de las cuatro cepas de dengue: DEN-1, DEN-1; DEN-2 y DEN-4, reportándose más casos del serotipo DEN-1.Los casos se reportaron en todo el territorio provincial, pero resultaron más perjudicadas localidades como Oberá, Posadas, Puerto Iguazú y Andresito por lo que se refuerzan las actividades de prevención para evitar un nuevo brote.Tal es así que en Oberá se colocaron hace unas semanas atrás por primera vez las ovitrampas que permiten conocer la cantidad de huevos que pone la hembra del mosquito y en pocos días arrancan con su edición del Liraa.En tanto que en Eldorado como parte de la campaña del mosquito transmisor del dengue llevan adelante el control de criaderos y sensibilización en los barrios Los Lapachos, San Cayetano y Santa Catalina.Asimismo, programaron tareas de recolección de elementos en desuso, objetos inservibles, eliminando posibles criaderos, evitando así la proliferación de mosquitos transmisores.