Pese a la crisis sanitaria, Bolsonaro aspira a la reelección

Martes 12 de mayo de 2020

El presidente Jair Bolsonaro, quien el sábado anduvo en jet-ski mientras se superaba la cifra de 10.000 muertos por coronavirus, afirmó que no sufrirá juicio político ni destitución y que será reelecto en 2022 para entregar el poder el 1 de enero de 2017 a su sucesor.“Me voy a ir de aquí el 1 de enero de 2027”, dijo sobre la fecha de la entrega del mando en caso de que fuera reelecto en 2022.Lo hizo ante una pregunta de un seguidor que le comentó que “la democracia pide su renuncia o impeachment”, teniendo en cuenta que existen alrededor de 30 pedidos de juicio político por delitos de responsabilidad desde que asumió el cargo.El presidente lanzó una serie de campañas de prensa para mostrar las acciones de abastecimiento de equipamiento de salud y de créditos a empresas, personas y a estados y municipios de cara a la pandemia.Brasil es el octavo país con más casos confirmados de coronavirus con más de 163.000 y el sexto con más muertes por la enfermedad con más de 11.000.Esta semana también será decisiva para Bolsonaro porque en caso de avanzar, una causa que tramita la Corte puede llevarlo a un juicio político en el Congreso.El fiscal general, Augusto Aras, puesto por Bolsonaro el año pasado, está a cargo del caso que tiene que ver con la denuncia del ex ministro y ex juez Sérgio Moro de que Bolsonaro quería manipular a su favor a la Policía Federal para tener acceso inmediato a casos que puedan involucrar a aliados o a sus propios hijos.