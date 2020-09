Pese a confirmación mediática, la familia de Facundo espera el ADN - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Una fuente involucrada en la investigación del caso de Facundo Astudillo Castro anticipó ayer por la tarde que los primeros análisis sobre los restos hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri (provincia de Buenos Aires) determinaron que pertenecen al joven desaparecido, pero el juzgado a cargo del expediente aseguró que aún no están disponibles los resultados finales de la pericia genética.En este contexto, la madre de Facundo, Cristina Castro, aseguró a través de las redes sociales que “hasta el día miércoles (por mañana) no está el ADN”.“Me lo confirmó la jueza (federal de Bahía Blanca) María Gabriela Marrón”. añadió.En tanto, el juzgado a cargo del caso y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aseguró oficialmente que el resultado final recién estará mañana y que se comunicará primero a la familia del joven desaparecido.El juzgado también emitió un comunicado en el que afirmó que “aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética” y que “el informe final” será remitido el próximo miércoles.Una fuente de la investigación había asegurado más temprano que el resultado del ADN, que se realiza en un laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) posee en la ciudad de Córdoba, había confirmado que los restos pertenecen a Facundo.El martes de la semana pasada, al menos 15 expertos de distintas disciplinas forenses realizaron la operación de la autopsia y remitieron muestras óseas a los laboratorios de genética forense del Eaaf para realizar el proceso de identificación.Tras el hallazgo de los restos, la madre de Facundo aseguró que estaba convencida de que el cadáver pertenecía a su hijo.Facundo Astudilo Castro desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial cuyos efectivos ahora están siendo investigados.Lo que se sabe hasta el momento es que los restos encontrados pertenecerían a un hombre joven de aproximadamente 20 años.El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición –”esquelético”–, semienterrado en la zona del estuario de Bahía Blanca.El cadáver fue hallado sin brazos y sin parte de la dentadura frontal.