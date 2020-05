Personal de salud reclama que debe costearse su test de Covid-19

Viernes 8 de mayo de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

La jornada de protesta llevada a cabo ayer en las instalaciones del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro deja al descubierto el malestar que experimenta un sector del sistema sanitario en Misiones. El reclamo se basó en exigir mejores condiciones de trabajo incluyendo Elementos de Protección Personal (EPP) hasta la necesidad de actualización de los haberes. En este contexto, personal de la salud reveló que deben costearse su propio test de Covid-19 en el caso de tener alguna duda sobre su condición.

Desde hace dos semanas, la Provincia amplió su red de testeos para confirmar o descartar coronavirus a través de las pruebas de PCR. El 27 de marzo el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) obtuvo la validación del Instituto Malbrán, de Buenos Aires, para diagnosticar la enfermedad; tiempo después el Ministerio de Salud Pública local anunció el convenio de procedimiento -no de financiación- con una red de laboratorios privados de Posadas para avanzar en el diagnóstico.

Asimismo, se acondicionó el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Puerto Iguazú para testear, si fuese necesario.

El test en el sector privado tiene un valor de 4 mil pesos. Es un hisopado nasofaríngeo cuyo resultado puede variar entre cinco y ocho horas. La Asociación de Médicos de Misiones (AMI) recibió en este sentido varias consultas de profesionales que debieron pagar su propio análisis. Básicamente porque “no tenían síntomas al momento de requerir el diagnóstico”.

Lo expuesto se ajusta a la argumentación dada por el ministro de Salud, Oscar Alarcón, al momento de ser consultado de por qué se redujo la cantidad de testeos en Misiones. Es que el Lacmi tiene capacidad operativa de procesar hasta 60 muestras diarias, en tanto ayer se procesaron 22 muestras y el miércoles diez; esto último a juzgar por los casos descartados que reporta el parte epidemiológico.

“Hoy por hoy, para hacerse el test tiene que ser sintomático y si el resultado da positivo se empieza a buscar los contactos, esto es para mantener el orden. La provincia hoy está en una condición epidemiológica distinta, y debe respetar criterios internacionales”, había manifestado Alarcón en una entrevista con este medio.

Si el paciente da positivo continúa aislado, se evalúa la medicación y en ese momento comienza el rastrillaje con las personas con las que pudo estar en contacto. Hay dos líneas: testeos al contacto estrecho y al contacto ocasional.

“Si en este momento me tengo que hacer el test, porque tengo alguna duda, y no tengo síntomas, solamente se puede hacer de manera particular y cuesta 4 mil o 5 mil pesos”, aseveró.



La protesta

Impulsado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), trabajadores de salud de todo el país realizaron ayer una Jornada Nacional de Lucha, pidiendo “bono para todos, protección para el sector sanitario y no a la precarización”, entre otras.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), filial Misiones, adhirió a la protesta al tiempo anticipa al Ministerio de Salud de la provincia que el 12 de mayo habrá un reclamo provincial exigiendo que se cubran los “Equipos de Protección Personal (EPP)”. Sólo garantizarán guardias y casos vinculados a la pandemia.

“Escuchamos con profunda decepción que el ministro Alarcón dice que los compañeros se contagiaron por mal uso de los equipos cuando sabemos que no es así. Los elementos no son los adecuados, nos protegemos gracias a la solidaridad de la gente, que fabrica insumos caseros y nos dan. En el Pediátrico los compañeros tuvieron que comprarse sus propios equipos, barbijos, guantes, botas, camisolines”, expuso Karina Chávez, enfermera delegada de ATE.

“Esta misma situación se repite y es peor en los hospitales del interior. Si el ministro dice que se compraron equipos que entonces controle y mire dónde está fallando la entrega”, señaló en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, al tiempo que agregó que “tenemos compañeros que gastaron 4 mil o 6 mil pesos en sus elementos”.