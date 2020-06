Persiste la cautela en muchas comunas

Domingo 14 de junio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía Leandro N. Alem

La apertura de nuevas actividades, como bares y restaurantes o deportes, por ejemplo, genera temores en los alcaldes, que tratan de evitar por todos los medios un brote local. Por este motivo, aunque con cada etapa se van habilitando otros rubros, aún la situación sigue a prueba y de no funcionar, incluso se contempla la idea de retroceder a etapas más restrictivas de la cuarentena. “Vengo de la rama de la biología, conozco lo que es un virus y estoy muy preocupado porque estamos en el peor momento de contagios a nivel país, acá no tenemos ningún caso, pero nos preocupa muchísimo el momento en el que aparezca”, indicó el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski.En coincidencia, el intendente de Oberá, Carlos Fernández, aseveró que “la cuarentena ha tenido diferentes etapas, la primera más restrictiva donde todos aprendimos las diferentes medidas, pero pasó el tiempo y hoy tenemos una situación distinta, con la apertura de distintas actividades económicas”.“Todavía estamos a prueba, vamos viendo cómo seguir. Si en diez días seguimos igual sin casos, podremos ir flexibilizando un poco más los horarios y actividades que aún restan por reactivarse”.El administrador comunal de Oberá remarcó que la mayor fortaleza en estos casos es el respeto del vecino.“Es necesario destacar el comportamiento de todos, seguir cuidándonos, no solo por el Covid, sino también por el dengue, no debemos olvidarnos de eso”, expresó.Kornoski, por su parte, puntualizó en que “acá somos 50.000 personas, si ingresa un brote no sabemos las derivaciones que podemos tener y nuestros sistemas de salud no va a poder aguantar. Hicimos un centro de aislamiento importante en la localidad, pero en general los municipios no estamos preparados para todo esto, también tenemos nuestras limitaciones”.Al referirse a las fortalezas que tiene la comuna, no dudó en distinguir a “la gente que acompañó con esta cuarentena, porque tenemos dos grandes personas luchando al frente que son el presidente y el gobernador. También a la gente de nuestro hospital nivel 2, que están poniendo todo de sí para evitar hacer derivaciones al Madariaga”.Más allá de la cuestión sanitaria, la parte económica mantiene en vilo a la población. Es que no es menor la caída que se produjo en el sector comercial.En Jardín América, el jefe comunal adujo que “se respetaron todos los plazos y se fueron abriendo los negocios, entendiendo también la enorme complicación económica que trajo todo esto”.“Los más afectados creo que fueron los restaurantes, bares, zapaterías, tiendas y gimnasios, porque fueron los que más se tardó en habilitar. Pero más allá de eso, mientras no haya ningún caso seguiremos abriendo rubros; en cambio, si aparece algún caso, creo que nos empezaría a dar miedo que siga abierta cualquiera de estas actividades”, señaló.Por su parte, el intendente de Leandro N. Alem, Waldemar Wolenberg, sostuvo que “es muy difícil englobar qué actividad estuvo más o menos perjudicada porque a decir verdad muchos tuvieron y tienen que hacer mucho esfuerzo para poder sobrellevar esta terrible situación que nos toca vivir a todos”, y añadió: “Sólo por mencionar algunas que vimos, fueron muy afectados los cuentapropistas, profesionales, tiendas de ropas, venta de calzados, espacios de prácticas deportivas como gimnasios o canchas entre otros”.Luego de más de dos meses de absoluta inactividad, “algunas fuimos poniendo en marcha, siempre siendo muy cuidadosos y apelando a la solidaridad de cuidarnos entre todos”.Según los últimos relevamientos, la ciudad de Alem superaría las 1.000 unidades relacionadas al transporte de cargas entre pequeños a grandes camiones que tienen su epicentro dentro de la comunidad, lo que llevaría a no menos de 1.500 el número de puestos de trabajo en forma directa más todo el resultado de lo que significa ello sobre una población de unos 35.000 habitantes. En un número rápido más de 5.000 personas integrantes de las familias de los choferes, de las empresas y dueños están directamente vinculados al transporte de cargas en la Capital del Tabaco.Con ese panorama, Wolenberg reflexionó que “el transporte en esta época de pandemia ha sido una fortaleza porque al ser una actividad esencial, mantuvo en actividad a una gran cantidad de trabajadores, pero también fue un sector muy castigado y estigmatizado, por lo que tuvimos que tener acciones concretas para protegerlos y proteger a toda la comunidad”.Recordó que se realizaron charlas y capacitaciones en conjunto con la Cámara Regional de Industria y Comercio de Alem (Crica) y se elaboró un protocolo para los camiones, sus choferes y las playas de estacionamiento hasta la instalación de un puesto “a cargo de la Zona Sur de Salud sobre la ruta 14, donde se realizan controles a todos los camioneros que llegan a la ciudad o pasan por acá”.