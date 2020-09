Persiste en Oberá el reclamo de los municipales - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Se concretó ayer la cuarta jornada de reclamo salarial por parte de los empleados municipales de Oberá. En este sentido, hubo una mejora en la propuesta por parte de Ejecutivo, aunque fue rechazado por parte de los trabajadores, quienes anticiparon que seguirán con las medidas de fuerza.Asimismo, los empleados trataron en la asamblea la conciliación obligatoria que dictaminó el martes el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Allí, decidieron rechazar por unanimidad la medida y anticiparon que durante la jornada de hoy no habrá recolección de residuos ni distribución de agua potable.En diálogo con El Territorio, Domingo Paniagua, de UPCN, brindó detalles de la propuesta que elevó ayer el Ejecutivo, en el marco de la Mesa de Diálogo para destrabar el conflicto. “Hubo una propuesta concreta y fue que hasta que concluya la gestión del intendente Fernández no van a existir más planes sociales. Cada uno que quiere quedar como trabajador municipal lo vamos a ir logrando a partir del año, que viene ir pasando de a grupos a tener contratos como se merecen”, indicó.La propuesta incluyó el pase a planta permanente de 40 contratados, mientras que en lo salarial “la oferta patronal es el 15 por ciento y 5.000 pesos pagaderos desde este mes a diciembre y en diciembre nos volvemos a juntar para definir con nuevo presupuesto si pueden cumplir con el reclamo de 10.000 pesos” detalló Paniagua. Esta oferta fue rechazada.En el marco de la quinta jornada de paro, que se cumplirá hoy, los municipales anticiparon que, de no haber una mejor oferta, analizarán la continuidad del reclamo.Por otra parte, el personal de las Termas de la Selva, compuesto por empleados municipales, decidió adherir al paro en una primera instancia.Sin embargo, comunicaron que el cierre fue por problemas técnicos que ya fueron solucionados, por lo que hoy abrirá de 10 a 22.