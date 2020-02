Perpetuo espíritu de protesta

Martes 11 de febrero de 2020 | 05:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Historias y vivencias en común, momentos clave a la par y un cariño que excede el transcurrir de los años. Los verdaderos amigos se sobreponen a todo y se perpetúan en nuestra vida. Algunos tienen la suerte de tener proyectos laborales en común y compartir mucho más que un fin de semana o un cumpleaños. Esa es quizás la clave de Cadena Perpetua, la banda conformada por Hernán Valente (Vala) en guitarra y voz, Eduardo Graziadei en bajo y coros y Damián Biscotti ‘el Chino en batería. Este trío de amigos, con 30 de trayectoria en el mundo punk, revalida el poder de la amistad y reluce su costado más sensible en un ruidoso tono de crítica social que también se eterniza como actual.





Así llegan a Posadas nuevamente este fin de semana, en un largo camino de tres décadas que aseguran se dio mágicamente sin planear.





“Las cosas van sucediendo, seguimos eligiendo estar juntos, queremos seguir siendo amigos y la banda va un poco de la mano de eso”, aseguró Valente en la previa. Obviamente no todo fueron flores en este andar, pero Vala asegura que lo fundamental se mantiene.





“Decidimos ante todo seguir siendo amigos y buscarle la vuelta para que los problemas tengan un final y no continúen”, explicó con naturaleza.

Con la misma filosofía, entiende que la esencia de toda banda tiene que ver con ser fieles a los valores iniciales y al espíritu del grupo.

“Lo importante es divertirse y hacer canciones que le gusta a la banda. Lo demás no importa”, acentuó al detallar que no se puede planificar el éxito, sino que viene solo.





Lejos de encandilarse con los flashes, Cadena parece seguir una línea intachable de hacer de la mejor manera lo que más ama y si bien ya no tienen tiempo ilimitado para crear como cuando adolescentes, esperan que el 2020 los vea con un disco nuevo en la calle.





“Creo que cuando estamos en el escenario nos miramos y corren las mismas miradas que cuando empezamos. Ese cariño entre nosotros y estar ahí haciendo lo que más nos gusta no se modificó, está inalterable”, remarcó Vala al anunciar que el nuevo material discográfico ya tiene el sonido grabado y quedan por definir las letras.





Plagados de ironías, denuncias y crudo reflejo de la realidad, su poesía también se fue adaptando al presente, como si estuviera recién publicada.





“Lamentablemente se siguen actualizando las letras y siguen teniendo la misma importancia que antes”, arrancó refiriendo el músico sobre esas estrofas plagadas de relatos de corrupción, pobreza, abusos, violaciones y más.

En esa línea es que profundizó: “Nos cuesta hacer letras nuevas porque están tan vigentes las anteriores y no queremos repetirnos”.





Ya no hay pobreza ni asesinos no,y esta tan limpia la ciudad/Baila conmigo que es un carnaval, reza como estandarte Baila conmigo, siempre acorde a estos tiempos.

Junto a Flema, Bulldog, 2 Minutos, Superuva y algunos más, los Cadena conforman la segunda oleada del punk rock argentino, que nació a fines de los 80 y maduró en plena época capitalista de los 90 como un himno antisistema.





Referentes de la escena ‘panqueque’ con elevada sencillez insisten en que el éxito no estuvo en sus planes aunque nunca pararon de trabajar. “Cuando arrancamos ni sonábamos con un disco, que no es demasiado para una banda. Sí queríamos tocar en Cemento alguna vez. Una banda de rock no puede planear demasiado tiene que dedicarse a hacer canciones que le guste”, resumió Vala. Paso a paso, en 1995 grabaron su primer disco, en el 2000 tocaban todos los fines de semana en Cemento e incluso telonearon a La Polla Records, los Ramones, Die Toten Hosen y Greenday. Con convicciones más firmes que objetivos, hoy abrazan con “una alegría inmensa” haber recorrido el país entero más de cuatro veces y se toman con responsabilidad el hecho de formar los oídos de tantos adolescentes.





Con hábitos del under, siguen manteniendo la novedad para quienes eligen escucharlos. Grandes y chicos disfrutan sus shows y, anticipando disco nuevo, la fecha misionera augura ser una noche única y llena de amor al punk, referencias a santos, de lado.