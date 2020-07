Perpetua por un asalto que culminó con tres muertes

Jueves 2 de julio de 2020

Tres hombres fueron condenados ayer a la tarde a la pena de prisión perpetua por el asalto a una financiera cometido en 2018 en la capital cordobesa y que desencadenó un tiroteo en el que murieron un policía y dos delincuentes, consignaron fuentes judiciales.

El fallo de la Cámara Octava del Crimen cordobesa, con una decisión unánime de un jurado popular, recayó sobre Ariel Gramajo, Ariel Murúa Rodríguez y Diego Tremarchi, quienes fueron considerados coautores del hecho.

Por su parte, los hermanos Teresa y Miguel Ángel Mitre fueron condenados a la pena de 13 años y 4 meses de prisión al ser hallados culpables en calidad de “partícipes necesarios”.

Según las fuentes, la mujer trabajaba como personal de limpieza en las oficinas de la financiera asaltada y junto a su hermano, y a ambos se les atribuyó haber entregado las llaves del local, y otros datos de interés, a la banda de delincuentes que luego concretó el atraco.

El hecho y últimas palabras

El asalto que ahora se esclareció en debate oral ocurrió el 16 de febrero de 2018 en Nueva Córdoba y a raíz del tiroteo que se produjo durante la huida de los ladrones murieron el oficial Franco Ferraro (29) y los delincuentes identificados como Ricardo Serravalle (53) y Ricardo Rolando Hidalgo (62).

En su alegato, la fiscalía había solicitado la prisión perpetua, mientras que en sus “últimas palabras”, los ahora condenados, a través de videoconferencia, culparon de las muertes a la Policía.

“La sociedad me conoce muy bien y sabe que no he cometido el homicidio y no he matado a nadie”, dijo Gramajo antes de conocer el veredicto, y agregó: “Esto no fue una casualidad que justo desapareciera de la escena del crimen el revólver con el que se cometió el homicidio del señor Ferraro”.

Y concluyó: “Yo soy culpable, claro que sí, de robar, que tampoco robé. La única persona que robó el 16 de febrero fue la Policía, que se roba el arma fundamental para la familia Ferraro, que está enojada”.

Después de ello, los magistrados fueron a un breve cuarto intermedio y emitieron su sentencia.