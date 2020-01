Perdurar y celebrar

Viernes 3 de enero de 2020

Los nietos juegan en la pileta de un camping en Candelaria, el nuevo año lleva un par de días y los protagonistas de la foto, unos cuantos años juntos. ¿Qué tendrá de especial el día para retratarlo? Quizá no sea extraordinario, pero verano, sombrita, seres queridos al alcance de la mano y un cariño que con el tiempo fue mutando, adoptando nuevas formas, pero no desapareció. No habrán imaginado incorporar la palabra ‘selfie’, pero ahí están, con la autofoto que los muestra juntos para la posteridad.