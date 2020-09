Perdió a siete familiares por Covid-19 y es el primer voluntario en probar la vacuna de Oxford - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

Desde que empezó la pandemia en los Estados Unidos, Jacob Serrano tuvo que pasar por el doloroso momento de ver cómo el coronavirus se llevó uno por uno a los miembros de su familia. En total, siete parientes murieron a causa del SARS-CoV-2. Serrano asegura que quiere ayudar a ser parte de la solución para detener el virus mortal, que ya mató a más de 183.000 personas en los Estados Unidos, hasta ahora.“Veo la cantidad de vidas que perdimos y no quiero que eso siga ocurriendo”, declaró Serrano a CBS News, luego de recibir la dosis del medicamento en el Headlands Jem Research Institute, de Florida. También destacó: “Prefiero que estemos un paso más cerca, no importa lo que cueste”.Jacob fue el primero de 31 voluntarios de esta Fase 3 del ensayo clínico que se hace en este centro de investigación. Todos serán rastreados durante las próximas semanas para ver quién construye una respuesta inmune contra el virus.La profesora Sarah Gilbert, que dirige el equipo de Oxford, espera que los datos preliminares se presenten pronto a los organismos reguladores de medicamentos.El doctor Larry Bush, experto en enfermedades infecciosas e investigador principal del hospital donde Jacob se presentó, dijo que es “muy optimista” con la vacuna, porque cree en su efectividad para acabar con el virus.Los antecedentes son alentadores: no presentó hasta ahora ningún efecto colateral grave en los 1.077 voluntarios sanos y mayores de edad que se ofrecieron para realizar las pruebas de las Fases 1 y 2. La vacuna les generó anticuerpos y células T que pueden combatir el virus.La farmacéutica AstraZeneca sigue con estas pruebas en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil. La Argentina anunció que comenzará a producirla a partir de un acuerdo con la Fundación Slim para fabricar entre 150 y 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil.La vacuna de Oxford lograría una inmunidad contra el coronavirus de no más de “seis meses”, según señaló desde Inglaterra la patóloga argentina Marta Cohen.La pediatra, jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de la localidad de Sheffield, en el Reino Unido, fue viral hace un mes cuando elaboró un video didáctico de tres minutos explicando los avances optimistas de la vacuna. Ahora, fiel a su estilo claro y conciso, brindó un panorama pensando a futuro.“El grupo de la Universidad Oxford y el laboratorio AstraZeneca que planificó esta vacuna dijo que el objetivo de ellos era lograr seis meses de anticuerpos, de defensas. Ni siquiera los mismos investigadores estaban esperando más de seis meses”, explicó Cohen, en una entrevista con CNN Radio.