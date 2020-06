"Perdí a mi hijo en mis brazos": Cafu habló por primera vez de la muerte de Danilo

Domingo 7 de junio de 2020 | 22:24hs.

En el día de su cumpleaños 50, el histórico defensor brasileño Cafu escribió una carta en la que destacó los momentos lindos de su vida y también los más tristes. Allí, habló por primera vez de manera pública de lo que fue la muerte de su hijo Danilo, en 2019.









"El 4 de septiembre de 2019, Dios se llevó a mi hijo, Danilo Feliciano de Morais. Tenía sólo 30 años. Algunos eventos en este mundo son inexplicables. No hay orden ni concierto. Perdí a mi hijo en mis brazos. Traté de salvarlo y ayudarlo, pero nos dejó", señaló el ex lateral en el texto difundido a través del Comité para la Organización de Qatar 2022.





Y agregó: "Fue, y es, un sentimiento de vacío; es un sentimiento terrible. A veces nos sentimos impotentes. Nos sentimos tan fuertes en nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero en un momento como ese tu fuerza física no significa nada. No ayuda. Cuando no podés salvar a tu propio hijo, te sentís increíblemente débil".







Rezo para que ningún otro padre experimente este desamor. Un padre nunca debería tener que enterrar a su propio hijo.







"Creo que es el momento adecuado para hablar ciertas cosas. Me siento así ya que muchos otros millones de personas en todo el mundo, y cada vez más en mi amado Brasil, sufren sentimientos similares de pérdida repentina. Quiero relacionarme y compartir. Quiero usar esta carta para hablar sobre cómo mi familia y yo hemos sacado fuerzas el uno del otro durante tiempos muy difíciles. Quiero compartir cómo nuestras pasiones, incluido el deporte, nos están ayudando a recuperarnos". continuó el campeón de los Mundiales 1994 y 2002 con la Selección de Brasil.







Finalmente, Cafu expresó cómo convive con la ausencia de su hijo. "El dolor de perder a un ser querido está siempre presente. Sin embargo, siempre debemos tratar de recordar algo positivo. Cuando pienso en Danilo, recuerdo que lo que más disfrutó fue hacerles bromas a las personas. Entonces, cuando siento el dolor de perderlo, siempre trato de recordar estas cosas buenas y sonreír. Así es como terminamos manejando su pérdida de una manera más positiva", detalló.



Danilo murió el 4 de septiembre de 2019. Según informaron los medios locales, el joven de 30 años sufrió un paro cardíaco luego de jugar al fútbol con amigos y familiares en la casa de sus padres.Pese al intento desesperado por salvarlo, falleció cuando se encontraba camino al hospital Albert Einstein.