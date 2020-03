Pepe Cibrián activo en las redes y confiado en el nuevo gobierno

Lunes 30 de marzo de 2020

Pepe Cibrián (72) habló con Teleshow sobre cómo lleva la cuarentena preventiva del coronavirus: “¡Qué coño importa hoy la economía!, si se está hundiendo el Titanic”, enfatizó en un tramo de la entrevista.El actor, director teatral, escritor y dramaturgo espetó: “Si algún artista cobra del gobierno en este momento me parece un horror, yo lo hago gratis”, afirmó y elogió al presidente Alberto Fernández: “Está demostrando una actitud muy coherente con una gran autoridad, nada de histeria, nada de pánico”.Sobre el aislamiento social obligatorio expresó, “no me angustia, pero no hago nada que implique riesgos”.Instalado en su casa con Luis (a quien considera su hijo adoptivo), su tía Carmen, que sufre enfisema y Epoc, y las dos personas que la cuidan, aprovecha la cuarentena para trabajar y apelar a la creatividad desde su Instagram con los videos y los vivos de Jacinta, el personaje que presentó en su última obra Por el nombre del padre.“Es un personaje muy tierno y muy bruto”.Primero, yo lo voté a este hombre (por Alberto Fernández). No soy kirchnerista, no soy peronista, no soy nada ya… Voté a todos los que estuvieron en algún momento de presidentes y luego no quería que ninguno de ellos fuera presidente. Lo voté a Menem, la voté a Cristina, lo voté a Macri. Que Macri pregunte hoy o le diga al Presidente: “Ocúpese de la economía”, dejame de joder. Ocúpense de lo que se está ocupando Fernández, que es de la vida de la gente. ¡Qué coño importa hoy la economía!, si se está hundiendo el Titanic. Si estamos en una situación mundial donde lo que tenemos que hacer es salir vivos para justamente retomar la economía mundial. Si no hay gente, ¿qué economía vamos a tener?, al margen de la humanidad. Me parece que este hombre está demostrando una actitud muy coherente con una gran autoridad, nada de histeria, nada de pánico. Y hemos logrado mágicamente, y ojalá después del día de que salgamos a la calle siga, una unidad política. Ha estado dado todo el apoyo, todo el cuadro político del país. Eso es muy mágico. Es lo que tiene que ser. Pero también tiene que ser sin el virus. Que nos una nada más que el horror, de alguna manera es una crítica muy fuerte a una sociedad, que no se une cuando no hay horror. El horror es cotidiano. La economía es cotidiana. El hambre es cotidiana. Más allá del virus, que es lapidario. ¿Cuánta gente muere de desnutrición? Y en ese momento, ¿no nos unimos los argentinos para poder sacar adelante a los niños wichis? No son wichis, son argentinos, ¿qué me están diciendo?Me parece una frivolidad espantosa. Una subestimación de la realidad. Una inconsciencia. Hay una parte de los argentinos, no todos, a los que no les importa nada.Si es así, me parece un horror. Yo como artista lo hago gratis. Me acaban de hablar de la Amia para leer poemas y no se me ocurre cobrar. Es para aportar. Es como si yo cobrase por Jacinta. Yo te juro, me iría ya como voluntario a hacer algo, pero no puedo. Tengo 72 años, dos cánceres. Me enorgullecen los argentinos que ayudan, que se tome conciencia, la solidaridad y estar unidos. Es grande nuestro pueblo.