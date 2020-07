Pep Guardiola le dio la bienvenida a Marcelo Bielsa a la Premier League: "Será increíble"

Lunes 20 de julio de 2020 | 19:42hs.

Pep Guardiola admira a Marcelo Bielsa. Lo visitó en Rosario hace muchos años antes de comenzar su exitosa carrera como entrenador y aún hoy lo reconoce como uno de sus grandes fuentes de inspiración en su profesión. Hoy, le dio la bienvenida a la Premier League de la próxima temporada.Bielsa ganó el campeonato de Segunda división con el Leeds y a partir de septiembre jugará contra los grandes de Inglaterra. Guardiola lo espera con el Manchester City, pero hay otros poderosos: también se verá las caras con el Liverpool de Klopp, el Manchester United, Chelsea y el Tottenham de Mourinho."Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada", dijo Guardiola en declaraciones a Football Daily."Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento", agregó Pep sobre lo que piensa del técnico rosarino."Felicidades al Leeds, no solo a Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Hicieron un trabajo excepcional, no era fácil. Casi lo consiguen la temporada pasada y eso muestra lo regulares que son", completó Guardiola.Guardiola y Bielsa ya se enfrentaron como entrenadores cuando Pep dirigía al Barcelona y el Loco al Athletic Bilbao durante la temporada 2011 – 2012.Si Bielsa renueva contrato con el Leeds, algo que podría suceder en las próximas semanas, volverán a cruzarse en el próximo torneo de la Premier.