Jueves 20 de febrero de 2020

Este fin de semana, Gladys “La bomba tucumana” fue agredida en medio de un show en Tucumán. La cantante estaba participando de un carnaval solidario en su provincia cuando una peluquera trans sorteó la seguridad del lugar y subió al escenario para increparla. Muy sorprendida por la situación, la autora de “La pollera amarilla” habló por primera vez del hecho y aseguró: “Pensé que me iba a clavar un cuchillo”.

“Yo no conozco a este persona. Hacía señas de antemano porque la veía romper un alambrado. Pensé que no iba a subir porque había seguridad. De hecho, golpeó a dos policías para subir”, comenzó a relatar Gladys en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

Al recordar el violento episodio, la cantante dio detalles de lo que sintió en ese momento. “ A mí las piernas se me doblaron literal, no sabía si seguir tocando o no. Nunca me pasó algo así”, explicó. Y enseguida contó qué fue lo que le dijo la agresora al subir al escenario. “No me dijo nada, eso fue lo peor. Era todo un acting. Tenía a diez personas abajo filmando la situación. Yo pensé que me iba a pegar un cabezazo, a clavar un cuchillo. Estoy feliz de estar viva”, confesó.

Tras aclarar que se sintió muy respaldada por su público, ya que “todos pedían que la echen”, la intérprete de cumbia contó cómo terminó el triste episodio. “Cuando la sacaron, esta persona golpeó a la gente, tiró piedras y rompió cosas afuera del baile. Una violencia descomunal”, señaló casi sin poder creer la situación de la que fue protagonista involuntariamente.

En cuanto a los motivos por los cuales considera que esta persona la increpó en medio del show, aseguró: “Yo no la conozco, nunca tuve un cruce de palabra con ella; la conozco por lo que dice la gente de ella o los videos que comentan que publica. Nunca me atendí con ella en la peluquería tampoco”.

Sin embargo, y tras varias preguntas de las panelistas del ciclo, la cantante confesó: “En un momento le mande carta documento por injurias. Pero no por mí, porque hablaba de mi hijo. Publicó una foto diciendo que salía con un empleado de ella y eso es falso. Publicó una foto falsa”, dando a entender que la bronca entre ellas viene de hace tiempo.