Pensar acuclillado

Rodolfo Nicolás Capaccio

Escritor

El humo negro y caliente del escape de la máquina topadora agita, en cada pasada, las hojas del pequeño mandiocal frente a la casa como manitas en una despedida. Plateado verde, plateado verde, plateado verde.

Para cualquiera que mire la escena, todo lo que esta ofrece no es más que una casa vacía, de madera podrida, y un hombre acuclillado en la puerta con la mirada absorta en esas tres o cuatro líneas de mandioca plantadas delante. En derredor, la tierra removida por las topadoras y niveladoras que van y vienen muestra las raíces de árboles y arbustos arrancados, asomando como manos y cabelleras de cadáveres mal sepultados. Por último más allá, cubriendo cada ondulación de la serranía, se ve el verde brumoso de las nuevas forestaciones y el aire impregnado con el polvo rojo levantado por las máquinas viales.

Quien está allí, frente a la puerta de la que fuera su casa, es Walter Dos Santos. A su lado tiene un pequeño bolso con todas sus pertenencias, pero el hombre no piensa en nada vinculado con la desolación que lo rodea. Su mente está puesta en repasar los nombres de los dos o tres conocidos que pueden prestarle el dinero para el pasaje en colectivo hasta Posadas. Ya ha descartado uno, sin pensarlo mucho, de modo que baraja los otros dos, dudosos ambos, pero con fuerza suficiente como para hacer titilar su esperanza igual que la pequeña luz intermitente de la máquina que trabaja en esos momentos frente a sus ojos.

Desde que amaneció está ahí, pensando acuclillado en ese islote que conforman las plantas de mandioca, la casa y un poco de maleza. Todo lo que será arrasado por las máquinas de un momento a otro.

Hasta hace poco el escenario de devastación que lo rodea fue el lugar en el que transcurrió gran parte de su vida. Ahí vivió con su mujer y sus dos hijos, y lo que verdeaba sobre la tierra removida era su chacra, plantada con un poco de caña de azúcar, un poco de tabaco y unos surcos de maíz para engordar los cerdos. En ese entonces le alcanzaba con alzar la vista desde donde está ahora para poder ver, más allá de lo que tenía plantado, el viejo monte cubriéndolo todo. Grandes árboles que estaban en ese lugar desde siempre y que podría ahora, de proponérselo, replantar de memoria en el exacto lugar que ocuparon.

Pero Walter Dos Santos no está para rememoraciones sino para ver cómo sobrevivirá. Su pensamiento sopesa afanoso la posibilidad de que Esteban Leites, uno de los dos nombres que le quedan, pueda pagarle un cerdo que le debe desde fines de año, y cuando imagina que el otro le pagará, la pequeña luz de esperanza vuelve a brillar, ya que el cobro de esa deuda es lo único que puede permitirle abandonar su isla condenada.

Se va a incorporar para irse cuando una cuña de duda se interpone y lo deja otra vez inmóvil, los ojos fijos en la máquina que va y viene esperando el momento de atacar. Acaba de recordar que después que Esteban Leites se llevara el cerdo, él fue a pedirle unos litros de gasoil que el otro ahora habrá de hacer valer como pago de la deuda, y siempre que el combustible aquel no alcanzara el precio del animal se salvará de no quedar debiendo.

La luz que titilaba con el nombre de Esteban Leites comienza a parpadear indecisa, hasta apagarse.

El último nombre con el que cuenta es el de Valdelirio Dos Santos, un tío suyo al que no trata desde el día que lo echó de esa misma casa. El motivo del distanciamiento fueron los atributos adolescentes de su hija. Con ellos enloqueció Valdelirio hasta el punto de aparecer a cualquier hora buscando una oportunidad para quedar a solas con la muchacha. Y ese nombre desgraciado, el de la persona que no quisiera volver a ver, es lo único con que cuenta ahora.





Walter Dos Santos, hijo de un brasilero que cruzara el río para trabajar con machete y azada en lo que se presentara, logró establecerse en esa poca tierra que no tenía dueño luego de deambular junto a su padre por todo el Alto Uruguay. Apenas una mejora abandonada, de tierra no muy buena, que hizo prosperar a fuerza de trabajo y que en su vida cambiante, de frontera, representó el único lugar estable que conociera.

Pero ahora todo lo que queda de aquella vida es ese espacio yermo que trituran las máquinas, en tanto que el futuro no se proyecta más allá de lo que hará cuando se incorpore y salga caminando.

Todo empezó un día con el zumbido de las motosierras. Primero las oyó lejanas, como un enjambre que estuviese aposentado en alguna parte sin causarle molestias, pero poco a poco el ruido amenazador se hizo más cercano. “Están desmontando para reforestar, -le escuchó decir a alguien- la empresa va a plantar pinos y abrirán una ruta que pasa por acá”.

Ese día sintió un vago desasosiego que se evaporó cuando le comentaron que abundaría el trabajo en la zona. Pero la empresa, que irrumpió con sus camiones, topadoras y niveladoras, no solo lo ignoró sino que ni siquiera consiguió que le dieran trabajo a su hijo, un adolescente que una mañana le habló de una posible changa en otro pueblo y se marchó.

No mucho después que los camiones comenzaran a pasar cargados de rollizos enfermó su mujer. Ella extrañaba la partida de la hija y él comenzó a vincular el ruido de las motosierras con el progresivo deterioro que le veía en la cara. Era como si el zumbido de aquellas furiosas maquinitas que talaban carcomieran también por dentro a la mujer. Le bastaba al levantarse con mirar lo que había desaparecido de monte en los alrededores para saber cómo la encontraría de desmejorada.

Por último, cuando los árboles desaparecieron, llegaron las máquinas viales. Unos portentos anaranjados, indiferentes en su brutalidad a cuanta cosa viva o muerta se pusiera enfrente. Entonces le avisaron que su chacra estaba en la traza de la ruta nueva.

Por entonces ya estaba tan solo que ni siquiera contó con un papel en el que dijera que era dueño de algo, de modo que no tuvo forma de frenar aquellas fuerzas de demolición que en poco tiempo cambiaron el verde y las sombras de las adyacencias por una luz brutal sobre la tierra despoblada.

Todo cuanto había sido objeto de sus madrugones y preocupaciones desapareció.

Las máquinas comenzaron a nivelar el terreno y a devorar las plantas de caña, el maíz y el tabaco. Sólo le dejaron, hasta tanto pudiera acomodar la partida, la casa y las mandiocas que en este momento está mirando. Esas hileras de plantas temblorosas con las que estuvo alimentándose en las últimas semanas.

Ahora no le queda más alternativa que ver cómo puede conseguir esos pesos para ir a buscar a su hija a los suburbios de Posadas. En su hijo no deposita ninguna esperanza. Las últimas veces que apareció fue solamente para pedirle plata y ahora no sabe exactamente dónde puede estar.

Su hija en cambio le ofrece alguna expectativa. Desde que se fuera regresó una sola vez, pero al menos en esa oportunidad aprovistó la casa. Llegó vestida con unos pantalones negros, ajustadísimos, unos zapatos de plataforma alta, los ojos y la boca muy pintados y una blusa roja que apenas le contenía lo que debía contener. Le pareció que no era su hija por la forma en que estaba vestida y por como hablaba, pero pensó que si las cosas estaban cambiando tanto por ahí, en la ciudad cambiarían más, de modo que se conformó y no le hizo ninguna pregunta.

Ella se quedó dos días y regresó dándole unas vagas referencias acerca de dónde ubicarla.

Ahora, con esos datos nebulosos, Walter Dos Santos ve pasar cada vez más cerca la máquina removiendo la tierra y en cada pasada el conductor, quien al comienzo de los trabajos le comentaba algo, evita mirarlo, ya que es evidente que desea se aleje para poder derribar de una vez la casa sin remordimientos.

Walter Dos Santos se endereza al fin con su bolso en la mano. Ha dormido sobre las tablas peladas, obligado a vender en los últimos días el colchón y los pocos trastos de su mobiliario. Por la noche, en la oscuridad más absoluta, junto con el dolor en la punta de los huesos le han venido algunos recuerdos de su padre, memorias de cuando ambos esperaban acuclillados en los bordes de los caminos que alguien los llevara mientras recorrían las chacras, conchabándose por lo que quisieran darles, durmiendo en los galpones donde se secaba tabaco, rendidos de cansancio después de haber carpido todo el día.

No le queda más que ir a ver a su tío Valdelirio. Comienza a caminar sobre la tierra removida y piensa que no habrá de negarle este favor si sabe tentarlo con la idea que se le ha ocurrido.

Sobre los terrones requemados por el sol de la mañana recuerda los ojos de su tío siguiendo el paso de la hija por la casa, fijos en el acompasado movimiento de las tetitas debajo de la blusa. Recuerda cómo lo echó, lo que le dijo y como dejó, por las dudas, el machete clavado en las tablas del piso, cerca de la mano.

Sin remedio tiene ahora que recurrir a él, pero en el fondo ya sabe que el otro accederá. Lo sabe porque habrá de decirle que el dinero lo necesita para ir a buscarla, lo que es cierto, pero mintiéndole que es para traérsela de vuelta.

Se aleja sin volver la cabeza. Sin detenerse a ver como la máquina, prendiendo y apagando sus luces amarillas arremete contra las tablas de la casa. Sin siquiera mirar como arrasa las plantas de mandioca, cuyos tallos al quebrarse agitan las hojas digitadas en una despedida. Plateado verde, plateado verde, plateado verde.