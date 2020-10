Penitenciario de Cerro Azul dio positivo para Covid y aislaron a toda la guardia - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Por último se informó que siguen suspendidas las reuniones familiares y sociales hasta el 17 de octubre y el Día de la Madre quedará supeditado a la situación epidemiológica. Además, los Saltos del Tabay permanecerán cerrados por temporada baja.





Avanzan protocolos para vuelos En un informe oficial que emitió Salud Pública, el ministro Oscar Alarcón se refirió al dengue y contó que “estamos trabajando fuertemente con los municipios en esta etapa de interbrote apuntando a la responsabilidad individual, social y comunitaria y llevando a cabo en las ciudades más grandes el operativo Liraa”.



Sobre la pandemia de Covid-19, indicó que “en Misiones el Covid no nos está moviendo centralmente y eso es lo bueno. Tenemos infectados, sí, pero a su vez hay trazabilidad”.



“Somos una de las provincias con más bajo registro de infectados.



Tenemos casos positivos de personas que ingresaron a la provincia en estos últimos tiempos y se debe a que en Misiones tenemos más del 90% de las actividades habilitadas. Por lo cual recibimos gente de otras provincias donde la situación epidemiológica es compleja y es desde donde viene el virus”, señaló Alarcón.



Con respecto a la posible apertura de aeropuertos y regreso de vuelos a la provincia, precisó que se está trabajando con el gobernador en los protocolos, “no sólo de entrada de los pasajeros sino en su circulación (lugares a recorrer, donde pernoctar), y en los lugares como el Duty Free Shop que será un sitio de recorrida segura en Iguazú”.



Dijo que el objetivo es “dar las mayores garantías al habitante y a los que vienen, ya sea por turismo, viajes familiares, comerciales o trabajo.



Por eso estamos revisando la logística de testeo. A pesar de que no hay certeza en las fechas de apertura, ya estamos abocados al tema”.

El intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, confirmó ayer el primer caso positivo para Covid-19 en la localidad y llamó a la responsabilidad, tranquilidad y prevención. Sobre el paciente comentó que ahora está “asintomático, que cumple servicio esencial y que ya está aislado en su casa. Sus familiares y posibles contactos estrechos también cumplen aislamiento domiciliario”.Según pudo confirmar El Territorio, el primer caso en la Capital del Durazno se dio en un agente penitenciario de 25 años que se desempeña en la Unidad Penal 8 que se ubica en la Colonia Güemes, donde están alojados medio centenar de internos, pero no estuvo en contacto con los reclusos. Y funciona también una escuela en contexto de encierro. Preventivamente se decidió aislar a toda la guardia que compartió contacto con él. Los otros uniformados ya fueron hisopados y dieron negativo pero permanecerán a resguardo.Además, este medio averiguó que el penitenciario que se contagió estuvo en contacto en un festejo con el trabajador de Migraciones de San José, por lo que se estableció el nexo epidemiológico allí.Dudek pidió a los vecinos que sean “responsables frente a posibles futuros contagios. Debemos extremar al máximo los cuidados, respetando el distanciamiento social de dos metros entre las personas, evitar juntarnos y cuidar a las personas mayores, enfermas y de grupos de riesgo”.Acentuó, por otra parte, que se tiene que evitar la posibilidad de la circulación viral en el municipio, “vamos a asistir con todas las medidas de bioseguridad que nos requieran”.Enfatizó que, “salvo caso de necesidad, en los próximos días no salgamos de nuestras casas para evitar la circulación del virus. Seguimos trabajando para estar con cada cerroazuleño y vamos a seguir cuidando a todos”.Sobre este primer caso, y en diálogo con Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7, detalló que “desde la semana pasada tenemos familias aisladas con nexo directo e indirecto” con el paciente. “No es que nosotros nos enteramos hoy y actuamos sino que está en aislamiento desde hace días”, cuando se conoció el caso en San José.“Lo principal es que tenemos que cuidarnos y que tengamos conciencia entre todos, tenemos 30 familias aisladas preventivamente”, acentuó Dudek.“Hoy podemos estar tranquilos que nosotros hemos prevenido y que no esté en mayor circulación el virus”, destacó.Por otra parte, comentó que aún no analizan restricciones de actividades. “Estoy convencido que por más que aislemos y cerremos todo, si no nos cuidamos no vamos a prevenir de contagiarnos del virus, sabemos que la sociedad está cansada de las prohibiciones pero hay que tomar en cuenta los protocolos y contribuir entre todos”.Los otros casos informados ayer se dieron en tres mujeres de Posadas de 38 años, 52 años y 41 años de edad. En ninguno de esos tres contagios Salud Pública informó el nexo.Otras dos pacientes diagnosticadas son una mujer de 42 años de Puerto Iguazú y una de 21 años de la misma ciudad, sin nexo informado.De esta forma octubre llegó ayer a los 40 diagnósticos de coronavirus. Y desde que se detectó el primer caso en Misiones el pasado 27 de marzo en la ciudad de Posadas, la provincia acumuló 146 casos de los cuales 48 están activos: 44 externados y cuatro internados.Un total de tres pacientes lograron reponerse de la enfermedad ayer. Se trata del paciente 92 de 31 años de Puerto Iguazú; el paciente 96 de 27 años de Posadas y el paciente 136 de 96 años de edad oriundo de Concepción de la Sierra que está internado en Posadas por una fractura. Este último caso fue informado el martes, pero ante dudas en el diagnóstico se realizó una contraprueba que resultó negativa y ayer se lo calificó como recuperado. Así la cifra de los que se curaron asciende a 94.En Misiones el número de fallecidos se mantiene en cuatro y el número de aislados es de 1.826 personas que están en resguardo por catorce días.Tras el primer caso confirmado en Jardín América la Municipalidad resolvió una serie de restricciones en comercios, sectores deportivos, turísticos y religiosos que impactaron muy mal en la comunidad.A raíz de esto los comerciantes se acercaron hasta el edificio municipal para reclamar y pedir la anulación de esa resolución.Finalmente, el jefe municipal, Oscar Kornoski, se hizo eco de los reclamos y autorizó las actividades recreativas en lugares públicos o privados (abiertos o cerrados) gimnasios, canchas de fútbol y padel. Además autorizó la permanencia de personas en espacios públicos con el fin de esparcimiento en plazas, plazoletas, paseos, playones municipales y el polideportivo municipal.También rehabilitó la apertura de talleres y/o talleres artísticos y culturales presenciales como así también bibliotecas y las ferias abiertas y cerradas, itinerantes o estables podrán funcionar solo con sistema compre y lleve.Además permitió la permanencia en el horario de 8 a 21 en restaurantes, bares, pubs y heladerías bajo protocolo establecido y hasta las 0 horas con el sistema de delivery. Y los campings privados, cabañas, clubes, y piletas respetando el protocolo.También se habilitó la realización de cultos y misas. Y la apertura de casinos y salas de juego de 8 a 21. Y el resto de las actividades comerciales y servicios funcionarán de 7 a 21 bajo estricto protocolo y en cuanto a comercios de cercanía de 7 a 21.