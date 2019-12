Pellegrino se reunió con Moyano y quiere ser el nuevo técnico de Independiente

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 11:10hs.

Independiente navega en la incertidumbre desde hace tiempo. La salida de Sebastián Beccacece dejó a Fernando Berón como entrenador interino y los candidatos a reemplazarlo son varios: Lucas Pusineri, Hernán Crespo, Jorge Almirón y Mauricio Pellegrino.Este último confesó que se siente con energías para hacerse cargo del equipo: "Tengo la intención de dirigir a Independiente. Quiero analizar el plantel y ver el rumbo que tiene el club", dijo Pellegrino en TyC Sports."Si me reuní es porque tengo intención de trabajar. Fue una reunión corta y seguiremos hablando en los próximos días", continuó sobre la charla que mantuvo con el presidente de la institución de Avellaneda, Hugo Moyano.Pellegrino, que ya dirigió al Rojo entre 2015 y 2016, agregó: "Me gustaría ir a un lugar que conozco. Lo más importante es analizar el plantel, lo que vamos a tener entre manos, las llegadas, las salidas, el presupuesto. En estos días vamos a seguir hablando"."Hay que ver quiénes se van y cómo los van a reemplazar. Independiente tiene que ser protagonista. Un equipo necesita jerarquía, experiencia, juventud y sobre todo ilusión", dijo."Creo que hay buen plantel, juveniles con condiciones y confío en lo que puedo hacer", concluyó el ex técnico del Leganés de la Liga de España.