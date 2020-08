Pedro Capó y su intención de transmitir luz en cada canción

Lunes 17 de agosto de 2020

“Vamos pa’ la playa. Pa’ curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura, tu la coqueteas, tu eres buscabulla y me gusta”, dice la letra de Calma, tema de Pedro Capó que se transformó en un gran éxito y sonó mucho en los últimos veranos.El artista puertorriqueño, gracias al remix del tema junto a Farruko, se posicionó como uno de los más importantes dentro de la música latina. Calma llegó a los primeros puestos de las listas del mundo. Fue certificado Diamante en Estados Unidos, México y Perú; multi-platino en Latinoamérica y Europa. También Capó ganó dos Grammy en la última entrega, en dos importantes categorías, “Canción del Año” y en “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por dicha canción.“Nació en tres horas. Nos divertimos mucho durante la composición. No estábamos buscando un sencillo exitoso, pero sí un sonido nuevo. Fuimos llevando la idea a otro estilo más cercano al reggae y salió de una. Mientras estaba tarareando surgió la frase ‘vamos a la playa’ y quedó”, describió Pedro Capó a La Viola sobre el nacimiento del éxito.Y agregó: “Funcionó por su honestidad. El ir a la playa tiene mucho que ver con los portorriqueños. Siempre recuerdo de chico cuando mi mamá me llevaba a pasar el día. Tiene mucho que ver con la cultura caribeña. Sentía que tenía algo importante en mis manos. Farruko la llevó a otro nivel en el remix. Todos los factores se sumaron y llegó a lugares que nunca había imaginado”, se sinceró.El artista vive el parate mundial por el coronavirus junto a sus seres queridos. “Estoy bien dentro de todo. Ya estoy adaptado. Aprovecho un poco el tiempo libre, luego de dos años intensos y hermosos. Me faltaba estar en casa con mi familia y la posibilidad de crear nuestras canciones”.En estas horas de tranquilidad, el cantante decidió dedicarse a la cocina. “Siempre me interesó y ahora le dedicó más tiempo. Estoy profundizando sobre el tema y viajando por distintos sabores”, dijo.Pero, además de pasar tiempo con su familia, Capó también se dedica a seguir creando. Así surgió La sábana y los pies, su último tema. Una coautoría de Capó, Frank Santofimio, Luigi Castillo y Jorge Luis Chasín. Se grabó en Cutting Cane Studios, bajo la producción del reconocido productor George Noriega. Este nuevo tema le sigue al single Buena Suerte y es otro adelanto de lo que será su próxima producción discográfica a lanzarse este año.“Salió jugando, sin buscar algo específico. El mensaje tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo y la posibilidad de compartir con otra persona. Llevar todo ese sentimiento a otro nivel. No hace falta el lujo o el dinero para disfrutar de alguien que tenés al lado”.El lanzamiento estuvo acompañado de un video que fue grabado en el Sur de la Florida, bajo la dirección de Rubén Martín, cuyos créditos incluye a figuras como Alejandro Sanz, Kany García, Carlos Vives y Diego Torres, entre otros.El clip refleja un día cualquiera en la vida de Pedro en su casa, donde el ritmo y la letra de la canción cobran vida en las imágenes sensuales. “Tuvo que ver con la necesidad de adaptarnos a lo que tenemos a mano. Tengo dos proyectores y como no podíamos estar en exteriores con una modelo, se me ocurrió filmar a cada uno por su cuenta”.Sobre el mensaje que intenta transmitir en sus canciones, el artista sostuvo que está marcado por la simpleza. “No tiene que ver con lo fácil. Las cosas bonitas en la vida son accesibles para todos. Viví distintas situaciones económicas pero siempre tuve mi estabilidad de cierta manera. Es sobre lo que me gusta poner en luz. En mi música, se siente un poco eso: honestidad, disfrute y no jugar a ser pretencioso.