Pedro Cahn: "Que a mí me ataquen algunos pelotudos es cosa de ellos"

Martes 21 de julio de 2020 | 21:15hs.

El director científico de la Fundación Huésped y asesor de Alberto Fernández, Pedro Cahn, analizó la evolución de la pandemia en Argentina y pronosticó: "Confío en que pasaremos las fiestas en familia". "Viajar al exterior no lo sé, pero en muchas provincias de nuestro país las reuniones de 10 personas ya están en marcha, incluso en algunos municipios de Buenos Aires", desarrolló.En diálogo con Dady Brieva en Volver Mejores, de El Destape Radio, el médico infectólogo explicó que actualmente se ve "un crecimiento de casos que está con una tendencia a estabilizarse".Respecto al pico de 113 muertes que hubo ayer, Cahn puntualizó que "las personas que fallecieron hoy probablemente se infectaron hace un mes o más" y remarcó que "la gente tiene que entender que no todas las medidas corresponden al mismo punto de tiempo".Por otro lado, el asesor presidencial indicó que la llegada de la vacuna del laboratorio Pfizer que se testeará en alrededor de 3000 habitantes "será cuestión de semanas", y agregó que "hay dos vacunas de origen chino que se está en conversaciones para ver si se prueban aquí. También hay una de Bélgica, del laboratorio Janssen".En ese sentido, Cahn destacó que "para que las vacunas estén en la farmacia tienen que pasar varias cosas. Primero ver si son capaces de producir una respuesta inmunológica, y eso requiere un proceso de observación prolongado. Después viene el proceso de fabricación a escala". "En principio no se va a vacunar a toda la población. Hay que ver cuáles serán las prioridades", aseveró.Por otro lado, el médico fue crítico con las personas que "hablan en la televisión del tema como si supieran algo" y fue tajante con sus detractores: "Que a mí me ataquen algunos pelotudos es cosa de ellos. Es tan poco importante al lado de lo que merece el respeto de todos nosotros, que son los trabajadores de salud. La gente que va todos los días y atiende los pacientes arriesgando su bienestar".Además, el doctor habló respecto a la vuelta de los entrenamientos de fútbol, y puntualizó que "en algún momento van a volver los entrenamientos parciales y progresivamente se va a restaurar la actividad de acuerdo a cómo evolucione la pandemia en Argentina".