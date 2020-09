Pedro Aznar: “La música llega al corazón, toca tu espíritu” - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

En estos meses de pandemia, con un parate mundial de shows, Pedro Aznar se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de sus canciones. El artista brindó tres conciertos vía streaming de forma unipersonal desde su casa, con una muy buena respuesta por parte del púbico.Ahora vuelve al ruedo, pero en esta oportunidad acompañado de su banda formada por Alejandro Oliva, en percusión; Julián Semprini, en batería; Coqui Rodriguez, en guitarras; y Federico Arreysegor, en teclados.“Lo vamos a hacer en un gran escenario, con el quinteto, con una producción de estadio. Será un recorrido por toda mi discografía, tres canciones inéditas y los momentos preferidos que la gente votó para los conciertos A la carta de junio, que salieron muy bien y quiero que estén representados en el recital”, destacó el cantante en diálogo con La Viola.No, es música que escribí el año pasado. Es música que tengo ensayada con mi banda. Este año estuve componiendo un montón, tengo más de 20 canciones que hice solo y con colegas de distintos estilos musicales, pero está todo muy en la cocina. Están las maquetas de presentación del tema, pero no están armados los arreglos definitivos.No sé cómo se va a implementar ni en qué momento lo haremos. Toda la industria del espectáculo está en ‘stand by’ y tratando de acomodarse. La idea es publicar algo nuevo y estamos avanzando en un material junto a Tanghetto, de tango electrónico, que llegará el año que viene.Me dio la posibilidad de no moverme tanto. Desde los 16 años que estoy en constante movimiento, viajando con la música que es algo que me fascina. Me inspira para componer y se volvió una filosofía de vida. Pasar seis meses al año de gira es una constante en mi vida desde muy jovencito. Todo esto lo estoy viviendo lo puedo describir como una antigira. Es un período creativo en donde la música está absolutamente presente. Trabajo con colegas, pero sin moverme de mi casa. Sigo en contacto con mucha gente y recibo su cariño con mensajes y videos que me mandan. Estamos aprendiendo una nueva forma de comunicación. Es una bendición que contemos con todas estas herramientas.Con mucha emoción. Un momento conmovedor. Me emocioné y no pude decir nada. Fue una tormenta de amor. A todos ellos los quiero muchísimo. Con algunos tengo un largo recorrido. Son como mi familia musical o superhéroes. Por ejemplo, con Serrat no canté muchas veces, pero es un referente gigantesco de la canción mundial. Que el cerrara el clip fue algo increíble.Puede resultar una obviedad. Es divino recibir halagos. Es más fácil dar cariño que recibirlo. Hay ciertas barreras que uno pone de manera automática, mecanismo de defensa. Hay artistas que lo toman como una especie de lustre personal para su ego y que es una manera de defenderse. Nadie es igual a otro. Uno tiene un trabajo que implica un contacto tan intimo con la gente.La música llega al corazón, toca tu espíritu y te sentís acompañado. A mí me pasa con mis artistas favoritos. Se crea una especie de distorsión, un espacio temporal extraño. Son como un planeta pesado que causa una fuerza de gravedad muy fuerte y vos no hacés nada, solo tu trabajo.