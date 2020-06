Pedirán que se vayan liberando actividades en Oberá

Lunes 1 de junio de 2020 | 21:00hs.

Refuerzo en medidas de seguridad





El Concejal del bloque del Pro, Horacio Loreiro, explicó que es necesario ir liberando actividades en Oberá, entre lo que espera un tratamiento sobre tabla del proyecto de comunicación al respecto. Entienden desde el bloque que el Gobierno de la Ciudad debe adherirse a las medidas implementadas por la provincia.“La verdad que estamos solicitando una ampliación de todas las actividades de Oberá, porque vemos que no tiene mucho sentido, no adherirse a los decretos provinciales, que vienen aceptadas por el Gobierno Nacional, para darle un poco más de libertad a la gente”, manifestó en comunicación telefónica con La Radio.Entienden desde el bloque que las personas saben de las medidas de seguridad para poder cuidarse, “la gente está de más cansada de la cuarentena y creemos desde nuestro bloque que se hizo un entrenamiento suficiente a la gente para que se tenga el protocolo necesario y el distanciamiento social”, reflexionó Loreiro.Respecto a las actividades deportivas en Oberá, se habían autorizados solamente 6 deportes y el pedido de la comunidad es que se amplié, por este motivo el proyecto presentado es para que se amplíen a todos los deportes, “Estamos presentando un proyecto de comunicación donde figuran todos los deportes, en el protocolo son 85 páginas con cada uno de los deportes, vamos a nombrar a los deportes que faltan y esperamos que se trate sobre tablas y se apruebe nuestro pedido”.Además expresó que los ciudadanos de Oberá hicieron los deberes y no existe ningún caso, el único que se atendió es externo, mientras que respecto a las medidas adoptadas por el ejecutivo mencionó, “algunas medidas hasta roza la inconstitucionalidad como el cierre de varios ingresos a Oberá, hasta la salida por terminación de documento”.Oberá es una ciudad núcleo, muchos municipios dependen de Oberá, por compras o trámites públicos, es otro de los puntos que entienden para liberar las restricciones y seguirán pidiendo todo tipo de actividades.También mañana presentaran un proyecto de comunicación para que se refuercen medidas de seguridad en varios casos de inseguridad en el barrio Krause, hubieron dos casos de hurtos y de violencia en las últimas semanas.“Entonces pediremos que se refuercen las guardias en la zona y en la periferia porque vemos con mucha preocupación las olas de inseguridad”, comentó el edil del Pro.