Pedirán que quienes lleguen a Santo Tomé permanezcan 24 horas en el centro de aislamiento

Martes 28 de julio de 2020 | 18:46hs.

Debido a los últimos acontecimientos conocidos en Paso de los Libres, que alcanzó hasta ahora a 18 casos positivos de Covid-19, el intendente de Santo Tomé Mariano Garay manifestó “es una situación gravísima la que están pasando. La mayoría de los negocios tuvieron que cerrar. Hubo reclamos de los comerciantes al intendente y al gobernador, pero las medidas se tienen que tomar porque todavía no saben cuántos contagiados hay, y como se puede seguir propagando si no paran, si no cierran la ciudad como lo hicieron ayer y antes de ayer, puede seguir propagándose por culpa de un irresponsable".En este sentido, el jefe comunal afirmó que continúan extremándose los cuidados. “Al día de hoy, con el comité de crisis hemos tomado todas las medidas habidas y por haber, desde acondicionar un centro de aislamiento, que cuesta dinero, con lugar para 40 personas, poner gente de la Municipalidad, de Tránsito en los controles las 24 horas, además de eso acondicionamos las casillas en las que están, para que puedan estar los días de lluvia y de frío, hasta conectarlos con la gente que viajan a otros lugares, que nos informen el ingreso y egreso, creamos una base de datos, el seguimiento de la cuarentena de quienes vienen de zona roja”.Además, “creamos una guardia municipal con veinte personas que todos los días van, de mañana y de tarde, casa por casa de las personas que están en cuarentena. Está también a disposición un vehículo que los traslada desde el acceso a sus domicilios, que van directo a aislamiento, para que no tengan contacto con la ciudadanía. Es por ello que ayer, en la reunión que tuvimos en el Hospital nos contactamos con el fiscal Cabral, y hablamos de estas personas que se van a otras localidades y regresan a Santo Tomé. En otras localidades como Mocoretá, Saladas... el virus entra de afuera. No quiero estigmatizar a ningún sector que viajan a trabajar. Me preocupa la situación que se puede desencadenar en Santo Tomé”.El fiscal contó que tiene varias causas iniciadas por incumplimiento de cuarentena, y que las penas van de dos años de prisión y hasta 14 años de prisión. Es el mismo caso que para la propagación consciente de la enfermedad.La alternativa del aislamiento obligatorio por al menos 24 horas en el centro de aislamiento será presentada en el recinto en la siguiente sesión, y será tratado sobre tablas. “veremos con el Concejo Deliberante una normativa que nos ayude a que estas personas (que ingresan de zonas rojas) cumplan con la cuarentena, que informen del lugar donde van a realizar la cuarentena en caso de que no quieran quedar en el centro de aislamiento, ver las condiciones en las que se encuentra su casa,, si realmente se puede hacer cuarentena ahí, ver si hay personas de riesgo, ver si realmente pueden ingresar a sus casas, e informar a los familiares que al entrar en cuarentena y estar notificados, el incumplimiento de la misma puede estar penado por ley”. Otra opción es la implementación de los test rápidos en lugares estratégicos, como se aplica en otros lugares como Mocoretá, por ejemplo, y que “las personas que están viniendo se puedan hacer este tipo de control, y que quedemos un poco más tranquilos, con un alto grado de posibilidad de que no traigan el virus”.No obstante dijo que tienen conocimiento de personas que están viniendo de Buenos Aires, “las fuerzas no saben a dónde van estas personas. Les dan las vacaciones y se van a donde quieren. Y están autorizados a circular. Y lógicamente se manejan de esa forma, pasan por los controles y se les notifica. Muchos casos, se avisa a la policía y se los visita. No podemos poner a personas de niñero. Tenemos que respetar las normativas últimas que dimos: la permanencia en lugares, la cantidad de personas, el distanciamiento, y cuidarnos de persona que vienen de zonas rojas. El virus hoy no está adentro, va a entrar de estos lugares, de zonas que tienen circulación. Por ello pedimos especial cuidado a las persona que van a lugar de circulación de virus. Tenemos que tener especial cuidado. Seamos responsables”, agregó resaltando la necesidad de mantener el uso obligatorio del barbijo, el lavado de manos, la distancia social necesaria, evitar la acumulación de personas, hacer compras sin niños, y salir sólo en caso de necesidad.